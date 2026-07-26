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Berlin'de araç kalabalığın arasında daldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Berlin'de araç kalabalığın arasında daldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, olayın nedenine... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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araç
ezilme
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.
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almanya, kalabalık, araç, ezilme, can kaybı
almanya, kalabalık, araç, ezilme, can kaybı

Berlin'de araç kalabalığın arasında daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

10:09 26.07.2026
© AP Photo / Ebrahim NorooziBerlin'de kalabalığın arasına dalan araç, bir kişinin ölümüne sebep oldu.
Berlin'de kalabalığın arasına dalan araç, bir kişinin ölümüne sebep oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, saldırı ihtimaliyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.
Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.
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