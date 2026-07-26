https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/berlinde-arac-kalabaligin-arasinda-daldi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1107548704.html

Berlin'de araç kalabalığın arasında daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Berlin'de araç kalabalığın arasında daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, olayın nedenine... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T10:09+0300

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2026-07-26T10:09+0300

dünya

almanya

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araç

ezilme

can kaybı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

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almanya, kalabalık, araç, ezilme, can kaybı