https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/bati-seriada-gerilim-tirmaniyor-yerlesimciler-camileri-hedef-aldi-1107553079.html

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: Yerleşimciler camileri hedef aldı

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: Yerleşimciler camileri hedef aldı

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: Yerleşimciler camileri hedef aldı

2026-07-26T12:37+0300

2026-07-26T12:37+0300

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İsrail ordusu, gece saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentine operasyon düzenleyerek aralarında bir kadın ve daha önce cezaevinde bulunan Filistinlilerin de olduğu yaklaşık 40 kişiyi gözaltına aldı.Aynı saatlerde İsrailli yerleşimciler, Selfit (Salfit) iline bağlı Deyr İstiya (Deir Istiya) köyüne ait topraklarda yeni bir yerleşim noktası kurdu. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümm Safa köyü arazisinde de yeni bir yerleşim karakolunun oluşturulduğu bildirildi.'30'dan fazla saldırı kaydedildi'İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre hafta sonu boyunca Batı Şeria genelinde Filistinlilere yönelik en az 30 yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri muhabiri, gece boyunca düzenlenen 'bedel ödetme' olarak nitelenen saldırılarında Filistin köylerinin hedef alındığını, camiler ile araçların ateşe verildiğini ve binalara intikam içerikli sloganlar yazıldığını aktardı.Nablus yakınlarındaki Kusra beldesindeki bir caminin duvarına 'Benayahu'nun intikamı' yazıldığı bildirildi. Slogan, cuma günü Tal köyünde öldürülen İsrailli yerleşimci Benayahu Melt'e atıfta bulunuyor.Öte yandan Haaretz gazetesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, etkili yerleşimci liderlerin İsrail ordusunun gerilimi düşürme çağrılarını dikkate almadığını yazdı.Filistinlilere 'kitlesel seferberlik' çağrısıYerleşimci saldırılarının artması üzerine Batı Şeria genelinde Filistinlilere kitlesel seferberlik çağrıları yapıldı. İsrail ordusu ise Ramallah çevresindeki askeri kontrol noktalarını kapatarak bölgedeki hareketliliği daha da kısıtladı.'İnsanlar evlerini korumak için nöbet tuttu'Ramallah'tan gelişmeleri aktaran gazeteci Nour Odeh, Katar merkezli Al Jazeera'ye Filistinlilerin geceyi büyük korku içinde geçirdiğini belirtti.Odeh'e göre birçok bölgede Filistinliler, yerleşimcilerin kundaklama saldırılarına karşı evlerini ve ailelerini koruyabilmek için sabaha kadar nöbet tuttu. Yangın ekiplerine ya da güvenlik güçlerine ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyen Odeh, gece saatlerinde yollarda bulunan Filistinlilerin yerleşimciler tarafından kurulan geçici kontrol noktalarında durdurulduğunu, taşlı saldırılara maruz kaldığını ve darbedildiğini ifade etti.Hamas'tan açıklamaBu arada Hamas yetkilisi Abdülrahman Şedid, El Halil yakınlarında bir Filistinlinin İsrailli bir askerin silahını ele geçirdiği olaya ilişkin açıklama yaptı.Şedid, olayın Filistinlilerin 'direnişi sürdürme kararlılığını' gösterdiğini söyledi. İsrail ordusuna göre cumartesi günü yaşanan olayda görev dışında bulunan bir askerin silahı bir Filistinli tarafından alındı. Silahın havaya ateşlendiği, olayda yaralanan olmadığı ve silahı alan kişinin henüz yakalanamadığı bildirildi.

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