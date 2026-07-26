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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/70-yillik-arastirma-surekli-maddi-sikinti-beyni-yaslandiriyor-1107556159.html
70 yıllık araştırma: Sürekli maddi sıkıntı beyni yaşlandırıyor
70 yıllık araştırma: Sürekli maddi sıkıntı beyni yaşlandırıyor
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İngiltere'de yaklaşık 70 yıl boyunca 3 bine yakın kişinin takip edildiği araştırma, yetişkinlik döneminde uzun süreli maddi sıkıntı yaşayan bireylerin hafıza ve zihinsel işlem hızında daha düşük performans gösterdiği görüldü.
2026-07-26T15:56+0300
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yaşam
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yaşlanma
ekonomi
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Yetişkinlik döneminde uzun yıllar devam eden maddi sıkıntılar, yalnızca günlük yaşamı değil, beyin sağlığını da etkileyebilir. İngiltere'de yaklaşık 70 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma, kronik finansal zorluk yaşayan kişilerin hafıza performansının daha düşük olduğunu ve ileri yaşlarda beyinlerinde doku kaybıyla ilişkili değişiklikler görüldüğünü ortaya koydu.Innovation in Aging dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, Mart 1946'da doğan yaklaşık 3 bin Britanyalı doğumdan 70'li yaşlarına kadar takip edildi. Katılımcıların gelir düzeyleri ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıp zorlanmadıkları farklı yaş dönemlerinde değerlendirildi.Hafıza ve zihinsel işlem hızıAraştırmacılar, yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir veya maddi sıkıntı yaşayan kişilerin, 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirledi.69-74 yaşları arasında beyin görüntülemesi yapılan yaklaşık 400 kişide ise uzun süre düşük gelirle yaşayanların beyin omurilik sıvısıyla dolu boşluklarının daha geniş olduğu görüldü. Bilim insanları bunun, çevredeki beyin dokusunun küçülmesiyle ilişkili olabileceğini ifade etti.Beyin değişikliği daha belirginAraştırmada erkeklerde, çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerde ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen APOE-ε4 gen varyantını taşıyan kişilerde söz konusu beyin değişikliklerinin daha belirgin olduğu gözlendi. Ancak araştırmacılar, bu alt grup bulgularının doğrulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Bilim insanları, araştırmanın finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu belirtti. Buna rağmen, uzun süreli ekonomik stresin azaltılmasının beyin sağlığını korumaya yönelik önlenebilir faktörlerden biri olabileceğine dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/akomdan-aciklama-sicak-hava-geri-geliyor-sicaklik-10-derece-artacak-1107555741.html
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beyin, yaşlanma, ekonomi
beyin, yaşlanma, ekonomi

70 yıllık araştırma: Sürekli maddi sıkıntı beyni yaşlandırıyor

15:56 26.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin sisi
Beyin sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere'de yaklaşık 70 yıl boyunca 3 bine yakın kişinin takip edildiği araştırma, yetişkinlik döneminde uzun süreli maddi sıkıntı yaşayan bireylerin hafıza ve zihinsel işlem hızında daha düşük performans gösterdiğini, ileri yaşlarda ise beyinlerinde doku kaybıyla ilişkili yapısal değişikliklerin görüldüğünü ortaya koydu.
Yetişkinlik döneminde uzun yıllar devam eden maddi sıkıntılar, yalnızca günlük yaşamı değil, beyin sağlığını da etkileyebilir. İngiltere'de yaklaşık 70 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma, kronik finansal zorluk yaşayan kişilerin hafıza performansının daha düşük olduğunu ve ileri yaşlarda beyinlerinde doku kaybıyla ilişkili değişiklikler görüldüğünü ortaya koydu.
Innovation in Aging dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, Mart 1946'da doğan yaklaşık 3 bin Britanyalı doğumdan 70'li yaşlarına kadar takip edildi. Katılımcıların gelir düzeyleri ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıp zorlanmadıkları farklı yaş dönemlerinde değerlendirildi.

Hafıza ve zihinsel işlem hızı

Araştırmacılar, yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir veya maddi sıkıntı yaşayan kişilerin, 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirledi.
69-74 yaşları arasında beyin görüntülemesi yapılan yaklaşık 400 kişide ise uzun süre düşük gelirle yaşayanların beyin omurilik sıvısıyla dolu boşluklarının daha geniş olduğu görüldü. Bilim insanları bunun, çevredeki beyin dokusunun küçülmesiyle ilişkili olabileceğini ifade etti.

Beyin değişikliği daha belirgin

Araştırmada erkeklerde, çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerde ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen APOE-ε4 gen varyantını taşıyan kişilerde söz konusu beyin değişikliklerinin daha belirgin olduğu gözlendi. Ancak araştırmacılar, bu alt grup bulgularının doğrulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Bilim insanları, araştırmanın finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu belirtti. Buna rağmen, uzun süreli ekonomik stresin azaltılmasının beyin sağlığını korumaya yönelik önlenebilir faktörlerden biri olabileceğine dikkat çekildi.
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