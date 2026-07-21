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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi--1107438892.html
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Sputnik Türkiye
2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ösym başkanı bayram ali ersoy
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
ortak sınav takvimi
sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlandığını açıkladı. Adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-cevap-kagitlari-ve-aday-cevaplari-erisime-acildi-1107432423.html
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ösym başkanı bayram ali ersoy, türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ortak sınav takvimi, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
ösym başkanı bayram ali ersoy, türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ortak sınav takvimi, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

18:14 21.07.2026 (güncellendi: 18:20 21.07.2026)
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlandığını açıkladı.
Adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
YAŞAM
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
15:06
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