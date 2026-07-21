https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi--1107438892.html
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Sputnik Türkiye
2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T18:14+0300
2026-07-21T18:14+0300
2026-07-21T18:20+0300
türki̇ye
ösym başkanı bayram ali ersoy
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
ortak sınav takvimi
sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104226/04/1042260445_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_bd4d61d30805ff73a722d4b94e9abd97.jpg
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlandığını açıkladı. Adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-cevap-kagitlari-ve-aday-cevaplari-erisime-acildi-1107432423.html
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ösym başkanı bayram ali ersoy, türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ortak sınav takvimi, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
ösym başkanı bayram ali ersoy, türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, ortak sınav takvimi, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
18:14 21.07.2026 (güncellendi: 18:20 21.07.2026)
2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlandığını açıkladı.
Adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.