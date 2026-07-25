Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yemende-patlama-husiler-suudi-arabistani-sorumlu-tuttu-1107534781.html
Yemen'de patlama: Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu
Yemen'de patlama: Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu
Sputnik Türkiye
Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde peş peşe hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T01:33+0300
2026-07-25T01:33+0300
dünya
ortadoğu
yemen
husi
husiler
suudi arabistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg
Yemen'de bulunan Hudeyde kentinde, yoğun hava saldırıları ve patlamalar bildirildi. Yerel kaynaklar, kentin çeşitli bölgelerinin bombardımana maruz kaldığını, peş peşe patlamaların yaşandığını ve bölgede insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçuş yaptığını bildirdi.Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırılarının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.Benzer bir açıklama, Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı olan "26 Eylül" internet sitesinden de geldi. Sitede yayımlanan haberde, Hudeyde'nin çok sayıda hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilirken, saldırılardan Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.Suudi Arabistan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-irana-yonelik-buyuk-capli-saldirilar-konusunda-henuz-karar-vermedim-1107533911.html
yemen
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bbe68d868db9145d26ab4e10124ca62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yemen, husi, husiler, suudi arabistan
ortadoğu, yemen, husi, husiler, suudi arabistan

Yemen'de patlama: Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

01:33 25.07.2026
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde peş peşe hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.
Yemen'de bulunan Hudeyde kentinde, yoğun hava saldırıları ve patlamalar bildirildi. Yerel kaynaklar, kentin çeşitli bölgelerinin bombardımana maruz kaldığını, peş peşe patlamaların yaşandığını ve bölgede insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçuş yaptığını bildirdi.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırılarının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.
Benzer bir açıklama, Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı olan "26 Eylül" internet sitesinden de geldi. Sitede yayımlanan haberde, Hudeyde'nin çok sayıda hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilirken, saldırılardan Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.
Suudi Arabistan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Dün, 23:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала