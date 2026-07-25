https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yemende-patlama-husiler-suudi-arabistani-sorumlu-tuttu-1107534781.html

Yemen'de patlama: Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

Yemen'de patlama: Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

Sputnik Türkiye

Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde peş peşe hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T01:33+0300

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Yemen'de bulunan Hudeyde kentinde, yoğun hava saldırıları ve patlamalar bildirildi. Yerel kaynaklar, kentin çeşitli bölgelerinin bombardımana maruz kaldığını, peş peşe patlamaların yaşandığını ve bölgede insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçuş yaptığını bildirdi.Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırılarının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.Benzer bir açıklama, Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı olan "26 Eylül" internet sitesinden de geldi. Sitede yayımlanan haberde, Hudeyde'nin çok sayıda hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilirken, saldırılardan Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.Suudi Arabistan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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