Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-irana-yonelik-buyuk-capli-saldirilar-konusunda-henuz-karar-vermedim-1107533911.html
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia ederek, olası büyük çaplı askeri operasyon konusunda ise henüz nihai bir karar... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T23:27+0300
2026-07-24T23:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
steve witkoff
jared kushner
washington
tahran
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119376_0:55:1072:658_1920x0_80_0_0_0673c9a2c3698fd011704a57f617f3c1.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bölgede saldırılar devam etmesine rağmen Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.Gazetecilere konuşan Trump, "Bakın, şu anda onlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullanarak İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia etti.Trump, yürütülen görüşmelere ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını açıkladı.Ayrıca Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı düzenlenmesi konusunda henüz karar vermediğini söyledi.Gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, vermedim." diyerek, olası bir operasyon için nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-abnin-kumbarasi-degil-1107533657.html
washington
tahran
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119376_61:0:1012:713_1920x0_80_0_0_dc388074ac8091f305856853a295af87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, tahran, i̇ran
abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, tahran, i̇ran

Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim

23:27 24.07.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia ederek, olası büyük çaplı askeri operasyon konusunda ise henüz nihai bir karar almadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bölgede saldırılar devam etmesine rağmen Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.
Gazetecilere konuşan Trump, "Bakın, şu anda onlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullanarak İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia etti.
Trump, yürütülen görüşmelere ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını açıkladı.
Ayrıca Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı düzenlenmesi konusunda henüz karar vermediğini söyledi.
Gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, vermedim." diyerek, olası bir operasyon için nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
DÜNYA
Trump: ABD, AB'nin 'kumbarası' değil
22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала