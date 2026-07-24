https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-irana-yonelik-buyuk-capli-saldirilar-konusunda-henuz-karar-vermedim-1107533911.html
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia ederek, olası büyük çaplı askeri operasyon konusunda ise henüz nihai bir karar... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T23:27+0300
2026-07-24T23:27+0300
2026-07-24T23:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
steve witkoff
jared kushner
washington
tahran
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bölgede saldırılar devam etmesine rağmen Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.Gazetecilere konuşan Trump, "Bakın, şu anda onlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullanarak İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia etti.Trump, yürütülen görüşmelere ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını açıkladı.Ayrıca Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı düzenlenmesi konusunda henüz karar vermediğini söyledi.Gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, vermedim." diyerek, olası bir operasyon için nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-abnin-kumbarasi-degil-1107533657.html
washington
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abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, tahran, i̇ran
abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, tahran, i̇ran
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia ederek, olası büyük çaplı askeri operasyon konusunda ise henüz nihai bir karar almadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bölgede saldırılar devam etmesine rağmen Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.
Gazetecilere konuşan Trump, "Bakın, şu anda onlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullanarak İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia etti.
Trump, yürütülen görüşmelere ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını açıkladı.
Ayrıca Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı düzenlenmesi konusunda henüz karar vermediğini söyledi.
Gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, vermedim." diyerek, olası bir operasyon için nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.