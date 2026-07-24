https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-irana-yonelik-buyuk-capli-saldirilar-konusunda-henuz-karar-vermedim-1107533911.html

Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim

Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia ederek, olası büyük çaplı askeri operasyon konusunda ise henüz nihai bir karar... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T23:27+0300

2026-07-24T23:27+0300

2026-07-24T23:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

steve witkoff

jared kushner

washington

tahran

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bölgede saldırılar devam etmesine rağmen Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.Gazetecilere konuşan Trump, "Bakın, şu anda onlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullanarak İran ile diplomatik temasların devam ettiğini iddia etti.Trump, yürütülen görüşmelere ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını açıkladı.Ayrıca Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı düzenlenmesi konusunda henüz karar vermediğini söyledi.Gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, vermedim." diyerek, olası bir operasyon için nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-abnin-kumbarasi-degil-1107533657.html

washington

tahran

i̇ran

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abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, washington, tahran, i̇ran