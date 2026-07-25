https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/unlu-muzisyen-marmaristeki-turistlik-taksi-tarifesine-isyan-etti-yabanciya-ayri-fiyat-yerliye-ayri-1107540067.html

Ünlü müzisyen Marmaris'teki 'turistlik taksi tarifesi'ne isyan etti: Yabancıya ayrı fiyat yerliye ayrı

Ünlü müzisyen Marmaris'teki 'turistlik taksi tarifesi'ne isyan etti: Yabancıya ayrı fiyat yerliye ayrı

Sputnik Türkiye

Ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te yabancı turistler için uygulanan taksi tarifesini isyan etti. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T12:09+0300

2026-07-25T12:09+0300

2026-07-25T12:09+0300

yaşam

ayhan sicimoğlu

marmaris

taksi

sarı taksi

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Müzisyen ve programcı Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te 2 kilometrelik taksi mesafesi için uygulanan çifte tarifeyi ifşa etti. Aynı mesafe için İtalyan misafirlerinden 10 Euro, Türklerden ise 300 lira istendiğini belirtirken denetim yapılmamasına isyan etti.Önce şaşırdılar sonra güldülerSicimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Marmaris'te Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7.45 de Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecek idim. Cevap: Turistlere 10 Euro Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar. "Ülkemize neden turist gelmiyor? Hala merak ediyor musunuz? Bakın pahalı, ucuz, indi bindi, İtalya'da daha beteri var vs demiyorum. Turistlere 10 Euro Türklere 300 komik."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/taksimetre-acmayarak-turisti-dolandirmaya-calisan-surucuye-ceza-taksiye-cikmamasi-icin-tum-1106955942.html

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ayhan sicimoğlu, marmaris, taksi, sarı taksi