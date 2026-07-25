https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/unlu-muzisyen-marmaristeki-turistlik-taksi-tarifesine-isyan-etti-yabanciya-ayri-fiyat-yerliye-ayri-1107540067.html
Ünlü müzisyen Marmaris'teki 'turistlik taksi tarifesi'ne isyan etti: Yabancıya ayrı fiyat yerliye ayrı
Ünlü müzisyen Marmaris'teki 'turistlik taksi tarifesi'ne isyan etti: Yabancıya ayrı fiyat yerliye ayrı
Sputnik Türkiye
Ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te yabancı turistler için uygulanan taksi tarifesini isyan etti. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T12:09+0300
2026-07-25T12:09+0300
2026-07-25T12:09+0300
yaşam
ayhan sicimoğlu
marmaris
taksi
sarı taksi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073423843_0:338:2049:1490_1920x0_80_0_0_811eff56edb81c86515a7c5e6884d44a.jpg
Müzisyen ve programcı Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te 2 kilometrelik taksi mesafesi için uygulanan çifte tarifeyi ifşa etti. Aynı mesafe için İtalyan misafirlerinden 10 Euro, Türklerden ise 300 lira istendiğini belirtirken denetim yapılmamasına isyan etti.Önce şaşırdılar sonra güldülerSicimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Marmaris'te Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7.45 de Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecek idim. Cevap: Turistlere 10 Euro Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar. "Ülkemize neden turist gelmiyor? Hala merak ediyor musunuz? Bakın pahalı, ucuz, indi bindi, İtalya'da daha beteri var vs demiyorum. Turistlere 10 Euro Türklere 300 komik."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/taksimetre-acmayarak-turisti-dolandirmaya-calisan-surucuye-ceza-taksiye-cikmamasi-icin-tum-1106955942.html
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073423843_0:146:2049:1682_1920x0_80_0_0_1d54f91172e08791e63e9d7fa44340a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayhan sicimoğlu, marmaris, taksi, sarı taksi
ayhan sicimoğlu, marmaris, taksi, sarı taksi
Ünlü müzisyen Marmaris'teki 'turistlik taksi tarifesi'ne isyan etti: Yabancıya ayrı fiyat yerliye ayrı
Ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te yabancı turistler için uygulanan taksi tarifesini isyan etti.
Müzisyen ve programcı Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te 2 kilometrelik taksi mesafesi için uygulanan çifte tarifeyi ifşa etti. Aynı mesafe için İtalyan misafirlerinden 10 Euro, Türklerden ise 300 lira istendiğini belirtirken denetim yapılmamasına isyan etti.
Önce şaşırdılar sonra güldüler
Sicimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Marmaris'te Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7.45 de Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecek idim. Cevap: Turistlere 10 Euro Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar.
"Ülkemize neden turist gelmiyor? Hala merak ediyor musunuz? Bakın pahalı, ucuz, indi bindi, İtalya'da daha beteri var vs demiyorum. Turistlere 10 Euro Türklere 300 komik."