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Taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalışan sürücüye ceza: 'Taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik'
Taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalışan sürücüye ceza: 'Taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik'
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması sonucu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı söz... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya'da taksimetreyi açmayarak turistten para talep ettiği iddia edilen taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışması yasaklandı.Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksiciyi çalışmaktan men ettiklerini belirten Alkan şu bilgileri verdi:
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Taksimetre açmayarak turisti dolandırmaya çalışan sürücüye ceza: 'Taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik'

21:05 02.07.2026 (güncellendi: 21:14 02.07.2026)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
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Antalya'da bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması sonucu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı söz konusu şoförün hiçbir taksi durağında çalışamayacağını bildirdi.
Antalya'da taksimetreyi açmayarak turistten para talep ettiği iddia edilen taksi şoförünün, kentteki tüm duraklarda çalışması yasaklandı.
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını söyledi.
Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksiciyi çalışmaktan men ettiklerini belirten Alkan şu bilgileri verdi:

Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı.

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