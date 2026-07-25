https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/turk-isten-bolgesel-asgari-ucret-taleplerine-tepki-isciye-de-emekciye-de-ulkeye-de-kotuluktur-1107543535.html

TÜRK-İŞ'ten bölgesel asgari ücret taleplerine tepki: 'İşçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür'

TÜRK-İŞ'ten bölgesel asgari ücret taleplerine tepki: 'İşçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür'

Sputnik Türkiye

bölgesel asgari ücret

2026-07-25T16:13+0300

2026-07-25T16:13+0300

2026-07-25T16:13+0300

ekonomi̇

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret

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TÜRK-İŞ, bazı işverenlerin bölgesel asgari ücret taleplerine tepki göstererek, "Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir" değerlendirmesinde bulundu.TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı işverenlerin asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi yönünde taleplerinin olduğu anımsatılarak, bu talebin iyi niyetli olmadığı, daha fazla kazanma hırsından kaynakladığı savunuldu.Bölgesel asgari ücretin 1960'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, "1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bir grup işverenin, bölgesel asgari ücret uygulamasını yeniden gündeme taşıdığı belirtilerek şunlar kaydedildi:'Bazı patronlar mevcut rakamı bile çok görüyor'TÜRK-İŞ'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ve Komisyonda alınan kararlara itiraz ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret