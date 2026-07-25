https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/tum-tuketicileri-ilgilendiren-cayma-bedeli-karari-internet-kesintileri-ayipli-hizmet-sayildi-1107539747.html

Tüm tüketicileri ilgilendiren 'cayma bedeli' kararı: İnternet kesintileri 'ayıplı hizmet' sayıldı

Tüm tüketicileri ilgilendiren 'cayma bedeli' kararı: İnternet kesintileri 'ayıplı hizmet' sayıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de internet hizmetinde yaşadığı sorunlar nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan 'cayma bedeli'nin tüketiciye iade edilmesine karar verildi. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T11:45+0300

2026-07-25T11:45+0300

2026-07-25T11:45+0300

türki̇ye

i̇zmir

kemalpaşa

tüketici hakları

hizmet

hizmet bedeli

cayma bedeli

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İzmir'de Tüketici Hakem Heyeti, internet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. Heyet verilen hizmetin 'ayıplı hizmet' sayıldığını vurguladı. Alınan karar binlerce tüketiciyi de ilgilendiriyor. Firma kendisini 'suç benim değil' diyerek savunduKemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ, internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı.Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4 bin 211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.Savunması talep edilen firma ise internet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğunu, altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.Ayıplı hizmet sayıldı Başvuruyu inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirleyerek, hizmet sağlayıcının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi.İnternet hizmetinin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığı, bu nedenle "ayıplı hizmet" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:Mutlaka Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurunTüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk, tüketicinin haklı sebeplerinin bulunması halinde istenen cayma bedelinin tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi.Bedelin tahsil edilmesi halinde tüketicilerin e-Devlet üzerinden haklarını arayabileceklerini belirten Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine başvurmak tamamen ücretsiz. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmaları halinde dahi kendilerine herhangi bir maddi külfette bulunulmuyor. Bu yüzden vatandaşların hiç tereddütte bulunmadan kolaylıkla başvurmalarını ve herhangi bir risk bulunmadığını hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.Ertürk, tüketicinin altyapıyı sağlayan firmanın taşeron yolla başka bir altyapıyı almasından sorumlu tutulamayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Tüketici altyapıyı, A firmasından mı alıyorum B firmasından mı alıyorum diye bilemez. Bu konuda tüketiciye herhangi bir yükümlülük yükleyemez. Ben sözleşmeyi A firmasıyla yaptım. Dolayısıyla A firmasının bu hizmeti başka bir firmadan alıp almadığı beni ilgilendirmez. Tüketicinin bu konuda tamamen muhatap olduğu firma A firmasıdır. Tüketiciye bu hizmeti vermeyi taahhüt eden de A firmasıdır. Dolayısıyla A firmasının başka herhangi bir firmadan kaynaklı bahanesinden tüketici sorumlu tutulamaz."

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i̇zmir, kemalpaşa, tüketici hakları, hizmet, hizmet bedeli, cayma bedeli