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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yargitaydan-bosanma-davasinda-emsal-karar-canli-konum-istemek-kusur-sayildi-1107397472.html
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Canlı konum istemek 'kusur' sayıldı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Canlı konum istemek 'kusur' sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay karşılıklı açılan boşanma davasında kocasına her akşam canlı konum attıran kadını ve eşine çocukları olmadığı için hakaret içerikli sözler söyleyen... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T14:57+0300
2026-07-20T14:57+0300
yaşam
boşanma davası
boşanma
hakaret
yargıtay
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Ankara'da bir boşanma davasında her akşam kocasına saat 19.00 ile 20.00 saatleri arasında 'canlı konum' attıran kadın ve ameliyat sonrası eşine 'kısır' muamelesi yapan koca Yargıtay tarafından 'eşit kusurlu' bulundu. Canlı konum paylaşmaya zorladı iddiasıEşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19:00- 20:00 arasında "canlı konum" paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia eden koca boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre, kadın asıl mağdurun kendisini olduğunu iddia ederken, geçirdiği ameliyat sonrası eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiğini, kendisine "kısır" muamelesi yapıldığını iddia etti. Genç kadın, eşinin kendisine "Boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git" diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını dile getirdi. Kadının annesinin evliliği bitirmeye yönelik sözlerinin kadını tesir altında bıraktığı, kocanın babasının ise oğlunu "evlatlıktan reddetmekle" tehdit ederek gelinini evden kovması için baskı yaptığı belirlendi. Kocanın teyzesinin de genç kadına "İki kuruşluk kadın" şeklinde hakaret mesajı attığı da dosyada yer aldı.Yerel mahkeme 'eşit kusurlu' kararı verdi Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları 'eşit kusurlu' bulurken tarafların tazminat taleplerini reddetti ve kadın yararına 20 bin liralık toptan yoksulluk nafakasına karar verdi. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu karar ile evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma ve kusur sebebi sayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/yargitaydan-dikkat-ceken-bosanma-karari-yemeklere-hakaret-eden-es-agir-kusurlu-bulundu-1107187371.html
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boşanma davası, boşanma, hakaret, yargıtay
boşanma davası, boşanma, hakaret, yargıtay

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Canlı konum istemek 'kusur' sayıldı

14:57 20.07.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Yargıtay karşılıklı açılan boşanma davasında kocasına her akşam canlı konum attıran kadını ve eşine çocukları olmadığı için hakaret içerikli sözler söyleyen kocayı eşit kusurlu buldu.
Ankara'da bir boşanma davasında her akşam kocasına saat 19.00 ile 20.00 saatleri arasında 'canlı konum' attıran kadın ve ameliyat sonrası eşine 'kısır' muamelesi yapan koca Yargıtay tarafından 'eşit kusurlu' bulundu.

Canlı konum paylaşmaya zorladı iddiası

Eşinin kendisini sürekli kontrol altında tutmak için her akşam saat 19:00- 20:00 arasında "canlı konum" paylaşmasını zorunlu kıldığını iddia eden koca boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre, kadın asıl mağdurun kendisini olduğunu iddia ederken, geçirdiği ameliyat sonrası eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiğini, kendisine "kısır" muamelesi yapıldığını iddia etti.
Genç kadın, eşinin kendisine "Boş kutu, çocuğu olmuyor, istemiyorum, çeyizini al git" diyerek hakaret ettiğini ve kredi kartlarını iptal ederek ekonomik şiddet uyguladığını dile getirdi. Kadının annesinin evliliği bitirmeye yönelik sözlerinin kadını tesir altında bıraktığı, kocanın babasının ise oğlunu "evlatlıktan reddetmekle" tehdit ederek gelinini evden kovması için baskı yaptığı belirlendi. Kocanın teyzesinin de genç kadına "İki kuruşluk kadın" şeklinde hakaret mesajı attığı da dosyada yer aldı.

Yerel mahkeme 'eşit kusurlu' kararı verdi

Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi tarafları 'eşit kusurlu' bulurken tarafların tazminat taleplerini reddetti ve kadın yararına 20 bin liralık toptan yoksulluk nafakasına karar verdi. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yerinde bularak yerel mahkemenin hükmünü onadı. Bu karar ile evlilikte aşırı denetim ve eşe yönelik aşağılayıcı ithamlar bir kez daha boşanma ve kusur sebebi sayıldı.
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
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Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı: Yemeklere hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu
11 Temmuz, 16:43
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