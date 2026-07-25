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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/trumpin-son-gumruk-tarifelerine-dava-acildi-1107534920.html
Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı
Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yüzde 10 ila 12.5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerine karşı dava açıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T04:20+0300
2026-07-25T04:20+0300
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trump gümrük vergileri listesi
trump ek gümrük vergileri
trump gümrük vergileri
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, yargıya taşındı.ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki işletme tarafından açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99.4'ünü kapsayan ülkeler için getirilen yüzde 10 ve yüzde 12.5 oranındaki gümrük vergilerinin iptali talep edildi.Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında alınan son kararların Kongre'nin yürütme organına verdiği yetkinin sınırlarını aştığı savunuldu. Başvuruda ayrıca, tarifelerin uygulanış şeklinin 'keyfi ve gerekçesiz' olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ticaret-savasinda-yeni-dalga-trumptan-80den-fazla-ulkeye-yeni-gumruk-tarifesi-1107513737.html
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abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, gümrük tarifesi
abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, gümrük tarifesi

Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı

04:20 25.07.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yüzde 10 ila 12.5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerine karşı dava açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, yargıya taşındı.
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki işletme tarafından açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99.4'ünü kapsayan ülkeler için getirilen yüzde 10 ve yüzde 12.5 oranındaki gümrük vergilerinin iptali talep edildi.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında alınan son kararların Kongre'nin yürütme organına verdiği yetkinin sınırlarını aştığı savunuldu. Başvuruda ayrıca, tarifelerin uygulanış şeklinin 'keyfi ve gerekçesiz' olduğu ifade edildi.
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
EKONOMİ
Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi
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