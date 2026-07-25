https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/trumpin-son-gumruk-tarifelerine-dava-acildi-1107534920.html

Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı

Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yüzde 10 ila 12.5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerine karşı dava açıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T04:20+0300

2026-07-25T04:20+0300

2026-07-25T04:20+0300

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, yargıya taşındı.ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki işletme tarafından açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99.4'ünü kapsayan ülkeler için getirilen yüzde 10 ve yüzde 12.5 oranındaki gümrük vergilerinin iptali talep edildi.Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında alınan son kararların Kongre'nin yürütme organına verdiği yetkinin sınırlarını aştığı savunuldu. Başvuruda ayrıca, tarifelerin uygulanış şeklinin 'keyfi ve gerekçesiz' olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ticaret-savasinda-yeni-dalga-trumptan-80den-fazla-ulkeye-yeni-gumruk-tarifesi-1107513737.html

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