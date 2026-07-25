https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/trumpin-son-gumruk-tarifelerine-dava-acildi-1107534920.html
Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı
Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yüzde 10 ila 12.5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerine karşı dava açıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T04:20+0300
2026-07-25T04:20+0300
2026-07-25T04:20+0300
dünya
abd
donald trump
trump gümrük vergileri listesi
trump ek gümrük vergileri
trump gümrük vergileri
gümrük tarifesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119434_0:92:1760:1082_1920x0_80_0_0_fe820e57cdd97d0724d9b92c020e3c2b.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, yargıya taşındı.ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki işletme tarafından açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99.4'ünü kapsayan ülkeler için getirilen yüzde 10 ve yüzde 12.5 oranındaki gümrük vergilerinin iptali talep edildi.Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında alınan son kararların Kongre'nin yürütme organına verdiği yetkinin sınırlarını aştığı savunuldu. Başvuruda ayrıca, tarifelerin uygulanış şeklinin 'keyfi ve gerekçesiz' olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ticaret-savasinda-yeni-dalga-trumptan-80den-fazla-ulkeye-yeni-gumruk-tarifesi-1107513737.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119434_98:0:1662:1173_1920x0_80_0_0_f83bf7eae6603f69aba0607b856cf053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, gümrük tarifesi
abd, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, gümrük tarifesi
Trump'ın son gümrük tarifelerine dava açıldı
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yüzde 10 ila 12.5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerine karşı dava açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 60 ticaret ortağına uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, yargıya taşındı.
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde iki işletme tarafından açılan toplu davada, ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99.4'ünü kapsayan ülkeler için getirilen yüzde 10 ve yüzde 12.5 oranındaki gümrük vergilerinin iptali talep edildi.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında alınan son kararların Kongre'nin yürütme organına verdiği yetkinin sınırlarını aştığı savunuldu. Başvuruda ayrıca, tarifelerin uygulanış şeklinin 'keyfi ve gerekçesiz' olduğu ifade edildi.