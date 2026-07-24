https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ticaret-savasinda-yeni-dalga-trumptan-80den-fazla-ulkeye-yeni-gumruk-tarifesi-1107513737.html

Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi

Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 80'den fazla ülkeye yönelik yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump'ın önceki... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:57+0300

2026-07-24T10:57+0300

2026-07-24T10:57+0300

ekonomi̇

abd

trump ek gümrük vergileri

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ticaret savaşında yeni bir adım atarak 80'den fazla ülkeye yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Yeni vergiler, ABD'nin ithalatının yaklaşık yüzde 99'unu kapsayan en büyük ticaret ortaklarını hedef alıyor.ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yeni tarifelerin zorla çalıştırma uygulamalarına karşı yürütülen ticaret politikası kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği, Çin, İngiltere, Kanada, Meksika, Türkiye, Hindistan ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı. Buna göre Türkiye'ye yüzde 12,5 oranından gümrük vergisi uygulanacak.Yeni düzenleme, cuma günü süresi dolan yüzde 10'luk küresel tarifenin yerini aldı. Tarifeler, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında uygulanıyor.Tepkiler peş peşe geldiKararın ardından birçok ülke uygulamayı eleştirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı da zorla çalıştırma iddialarını reddederek, bu gerekçenin siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.Hukuki tartışmalarABD Yüksek Mahkemesi, yılın başlarında Trump'ın olağanüstü yetkiler kapsamında uygulamaya koyduğu birçok gümrük tarifesini hukuka aykırı bulmuştu. Uzmanlar, Trump yönetiminin bu kez tarifeleri farklı bir yasal düzenlemeye dayandırarak uygulamaya koyduğunu belirtirken, yeni kararın da mahkemeye taşınması halinde benzer hukuki tartışmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.Ekonomi uzmanları ise yeni tarifelerin ithalat maliyetlerini artırabileceğini, bunun da uzun vadede hem ABD'de tüketici fiyatlarına hem de küresel ticarete olumsuz yansıyabileceğini değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kanada-basbakani-carney-abdnin-ek-gumruk-vergisi-uygulamasi-durumunda-cok-cesitli-tepkiler-1107508988.html

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abd, trump ek gümrük vergileri, donald trump