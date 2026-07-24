https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ticaret-savasinda-yeni-dalga-trumptan-80den-fazla-ulkeye-yeni-gumruk-tarifesi-1107513737.html
Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi
Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 80'den fazla ülkeye yönelik yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump'ın önceki... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:57+0300
2026-07-24T10:57+0300
2026-07-24T10:57+0300
ekonomi̇
abd
trump ek gümrük vergileri
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ticaret savaşında yeni bir adım atarak 80'den fazla ülkeye yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Yeni vergiler, ABD'nin ithalatının yaklaşık yüzde 99'unu kapsayan en büyük ticaret ortaklarını hedef alıyor.ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yeni tarifelerin zorla çalıştırma uygulamalarına karşı yürütülen ticaret politikası kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği, Çin, İngiltere, Kanada, Meksika, Türkiye, Hindistan ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı. Buna göre Türkiye'ye yüzde 12,5 oranından gümrük vergisi uygulanacak.Yeni düzenleme, cuma günü süresi dolan yüzde 10'luk küresel tarifenin yerini aldı. Tarifeler, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında uygulanıyor.Tepkiler peş peşe geldiKararın ardından birçok ülke uygulamayı eleştirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı da zorla çalıştırma iddialarını reddederek, bu gerekçenin siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.Hukuki tartışmalarABD Yüksek Mahkemesi, yılın başlarında Trump'ın olağanüstü yetkiler kapsamında uygulamaya koyduğu birçok gümrük tarifesini hukuka aykırı bulmuştu. Uzmanlar, Trump yönetiminin bu kez tarifeleri farklı bir yasal düzenlemeye dayandırarak uygulamaya koyduğunu belirtirken, yeni kararın da mahkemeye taşınması halinde benzer hukuki tartışmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.Ekonomi uzmanları ise yeni tarifelerin ithalat maliyetlerini artırabileceğini, bunun da uzun vadede hem ABD'de tüketici fiyatlarına hem de küresel ticarete olumsuz yansıyabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kanada-basbakani-carney-abdnin-ek-gumruk-vergisi-uygulamasi-durumunda-cok-cesitli-tepkiler-1107508988.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_144:0:2475:1748_1920x0_80_0_0_57cb7c86519fed34f347ee5bc8d19090.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, trump ek gümrük vergileri, donald trump
abd, trump ek gümrük vergileri, donald trump
Ticaret savaşında yeni dalga: Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 80'den fazla ülkeye yönelik yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump'ın önceki tarifelerin önemli bir bölümünün ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmasının ardından yeni gümrük vergileri farklı bir yasal dayanakla yürürlüğe alındı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ticaret savaşında yeni bir adım atarak 80'den fazla ülkeye yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Yeni vergiler, ABD'nin ithalatının yaklaşık yüzde 99'unu kapsayan en büyük ticaret ortaklarını hedef alıyor.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yeni tarifelerin zorla çalıştırma uygulamalarına karşı yürütülen ticaret politikası kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği, Çin, İngiltere, Kanada, Meksika, Türkiye, Hindistan ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı. Buna göre Türkiye'ye yüzde 12,5 oranından gümrük vergisi uygulanacak.
Yeni düzenleme, cuma günü süresi dolan yüzde 10'luk küresel tarifenin yerini aldı. Tarifeler, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında uygulanıyor.
Kararın ardından birçok ülke uygulamayı eleştirdi.
Brezilya
, yüzde 12,5'lik tarifenin "haksız" olduğunu açıkladı.
Japonya
, karardan üzüntü duyduğunu bildirdi.
Avustralya
, tarifeleri "tamamen haksız" olarak nitelendirdi.
Kanada
, zorla çalıştırmayla mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu belirterek hedef alınmaması gerektiğini savundu.
Avrupa Birliği
ise Washington'dan açıklama talep ederek geçen yıl varılan transatlantik ticaret anlaşmasına bağlı kaldığını vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı da zorla çalıştırma iddialarını reddederek, bu gerekçenin siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
ABD Yüksek Mahkemesi, yılın başlarında Trump'ın olağanüstü yetkiler kapsamında uygulamaya koyduğu birçok gümrük tarifesini hukuka aykırı bulmuştu. Uzmanlar, Trump yönetiminin bu kez tarifeleri farklı bir yasal düzenlemeye dayandırarak uygulamaya koyduğunu belirtirken, yeni kararın da mahkemeye taşınması halinde benzer hukuki tartışmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
Ekonomi uzmanları ise yeni tarifelerin ithalat maliyetlerini artırabileceğini, bunun da uzun vadede hem ABD'de tüketici fiyatlarına hem de küresel ticarete olumsuz yansıyabileceğini değerlendiriyor.