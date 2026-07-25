https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/trump-ucuncu-donem-sakalari-giderek-artiyor-ucuncu-sefer-ise-daha-da-iyi-olacak-1107535758.html
Trump 'üçüncü dönem şakaları' giderek artıyor: 'Üçüncü sefer ise daha da iyi olacak'
Trump 'üçüncü dönem şakaları' giderek artıyor: 'Üçüncü sefer ise daha da iyi olacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde başkanlığı ve etkinliğin gelecekteki adı üzerine espriler yaptı. Trump, Paramount Skydance CEO'su... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T05:23+0300
2026-07-25T05:23+0300
2026-07-25T05:23+0300
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beyaz saray muhabirleri derneği
beyaz saray muhabirleri akşam yemeği
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ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayındaki saldırı girişimi nedeniyle ertelenen ve yeniden planlanan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde programın yeniden planlanması ve kendi başkanlığı hakkında espri yaptı.Trump, yemeğin ikinci kez düzenlenmesini kastederek "İkinci kez denemek her zaman daha iyidir" diyerek, "Tıpkı başkanlığım gibi, ikinci sefer her zaman daha iyi. Her zaman daha iyi. Üçüncü sefer ise daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.Trump ardından, "Sadece şaka yapıyorum" ifadelerini kullandı.'Gelecek yıl benim adım verilecek'Ayrıca Trump, Paramount Skydance Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison'ın, bir sonraki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin başkanın onuruna isimlendirileceğini kendisine söylediğini belirterek espri yaptı.Trump, "Gelecek yıl buna Trump Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği diyecekler" ifadelerini kullandı.Üçüncü dönem şakalarıİki gün önce Georgia eyaletinde yaptığı bir konuşma sırasında Trump, "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." demesinin, ardından "Sadece şaka yapıyorum." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/trumpin-son-gumruk-tarifelerine-dava-acildi-1107534920.html
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donald trump, beyaz saray, beyaz saray muhabirleri derneği, beyaz saray muhabirleri akşam yemeği
donald trump, beyaz saray, beyaz saray muhabirleri derneği, beyaz saray muhabirleri akşam yemeği
Trump 'üçüncü dönem şakaları' giderek artıyor: 'Üçüncü sefer ise daha da iyi olacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde başkanlığı ve etkinliğin gelecekteki adı üzerine espriler yaptı. Trump, Paramount Skydance CEO'su David Ellison'ın bir sonraki yemeğin 'Trump Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği' olarak adlandırılacağını söylediğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayındaki saldırı girişimi nedeniyle ertelenen ve yeniden planlanan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde programın yeniden planlanması ve kendi başkanlığı hakkında espri yaptı.
Trump, yemeğin ikinci kez düzenlenmesini kastederek "İkinci kez denemek her zaman daha iyidir" diyerek, "Tıpkı başkanlığım gibi, ikinci sefer her zaman daha iyi. Her zaman daha iyi. Üçüncü sefer ise daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Trump ardından, "Sadece şaka yapıyorum" ifadelerini kullandı.
'Gelecek yıl benim adım verilecek'
Ayrıca Trump, Paramount Skydance Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison'ın, bir sonraki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin başkanın onuruna isimlendirileceğini kendisine söylediğini belirterek espri yaptı.
Trump, "Gelecek yıl buna Trump Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği diyecekler" ifadelerini kullandı.
İki gün önce Georgia eyaletinde yaptığı bir konuşma sırasında Trump, "Buraya adaylığımı açıklamak için geldim." demesinin, ardından "Sadece şaka yapıyorum." demişti.