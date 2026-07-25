https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/torba-yasa-kabul-edildi-neler-iceriyor-1107535038.html

Torba yasa kabul edildi: Neler içeriyor?

Torba yasa kabul edildi: Neler içeriyor?

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilirken; ÖTV, kamu ihaleleri, nükleer enerji... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T04:47+0300

2026-07-25T04:47+0300

2026-07-25T04:47+0300

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TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni kabul ederek yasalaştırdı.En düşük emekli aylığına zamYeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Artış, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin TÜİK enflasyon oranı esas alınarak uygulanacak.ÖTV, kamu ihaleleri ve nükleer yatırımlarda yeni dönemKanunla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde de değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanına, motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi, batarya kapasitesi, emisyon değeri, menzil ve araç sınıfı gibi kriterlere göre vergi oranlarını ve matrahları belirleme konusunda yeni yetkiler verildi.Ayrıca kamu alımlarında 'pozitif mütekabiliyet' uygulaması hayata geçirildi. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerine tanınacak hak ve avantajlar karşılıklılık esasına göre Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.Nükleer enerji yatırımlarıÖte yandan nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik damga vergisi, KDV ve kurumlar vergisi alanlarında yeni teşvikler getirildi. Bazı vergi istisnaları ve iade uygulamaları 31 Aralık 2045'e kadar geçerli olacak.Aday sürücüler için kurallar sıkılaşıyorKarayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.Bu süreçte belirli trafik ihlallerini tekrarlayan, 75 ceza puanını aşan veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri için ise sürücü kursunu yeniden tamamlamaları, sınavı geçmeleri ve psikoteknik ile psikiyatri değerlendirmesinden olumlu sonuç almaları gerekecek.Turizm ve istihdama destekKanunla, turizm işletme belgeli konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği de getirildi.Belirlenen şartları sağlayan işletmeler için Mayıs-Aralık dönemine ait sigorta primlerinin bir bölümü İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Ancak kayıt dışı istihdam tespiti veya prim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde destek geri alınacak.Ayrıca imalat sektöründe istihdamı korumaya yönelik teşvik programlarının finansman süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı.Sivil havacılıkta değişikliklerKanun kapsamında Türk Sivil Havacılık Kanunu da güncellendi. Türk hava sahasını ihlal eden veya hava trafik kurallarına aykırı hareket eden sivil hava araçlarının, önleme talimatlarına uyması ve gerektiğinde iniş yapması zorunlu hale getirildi.PTT ve Siber Güvenlik Başkanlığına yeni düzenlemelerKanunla PTT personelinin istihdam modeli yeniden düzenlendi. İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.Bunun yanı sıra Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkileri genişletildi. İnternet alan adları, dijital altyapı yönetimi ve bazı elektronik haberleşme alanlarındaki yetkiler tek çatı altında toplanırken, acil durumlarda erişim sağlayıcılar ve ilgili kuruluşlara yönelik kararların uygulanmasına ilişkin yeni usuller belirlendi.Elektrik, kültür ve ulaşım alanında da değişikliklerKanunla genel aydınlatma giderlerinin kamu tarafından karşılanmasına ilişkin uygulamanın süresi 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı. Düzenlemeyle birlikte, belediyeler ve il özel idarelerinin aydınlatma giderlerine katkı oranları da artırıldı. Büyükşehir belediyeleri ve mücavir alan belediyelerinde kesinti oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a, diğer belediyelerde ise yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldı. İl özel idareleri için de katkı payı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi.Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bazı belge ve başvuru işlemleri ücretlendirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ruhsat, lisans, yetki belgesi ve teknik hizmetler için alınacak ücretlerin döner sermaye hesaplarına aktarılmasına yönelik yeni hükümler getirildi.Özel öğretim kurumlarına yeni yaptırımlarKanun kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapıldı.Buna göre, kurum türüne uygun olmayan eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumlarının kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.Milletlerarası okulların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri mevzuata aykırı şekilde kaydetmesi, eğitim vermesi veya Türk vatandaşlığı kazanan öğrencileri yasal sürenin üzerinde okulda tutması halinde ise brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Bu durumda kurumun faaliyet izni ve çalışma ruhsatı da iptal edilecek.Ayrıca, özel öğretim kurumlarının izinsiz yerleşim planı değişikliği yapması, yanıltıcı reklam vermesi, öğrenci bilgilerini izinsiz kullanması veya Bakanlık onayı olmadan ders programı uygulaması gibi fiillere ilişkin idari yaptırımlar yeniden düzenlendi.Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeKanun kapsamında Devlet Memurları Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan ancak üst kademe kamu yöneticisi statüsünde bulunmayan ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 sayılı cetvelinde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere memur kadrolarından atanabilmek için aranan asgari hizmet süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişiklikle, il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu'nun sağladığı bazı atama muafiyetleri ve istisnalarının kapsamı dışına alındı.Sayıştay savcılarının atanma şartları yeniden belirlendiYeni düzenlemeye göre, Sayıştay savcılığına atanacak kişilerin; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.Ayrıca adayların, yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra mali, iktisadi veya hukuki alanlarda kamu görevlisi olarak en az 10 yıl görev yapmış olmaları şartı aranacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/torba-yasa-ile-ptt-calisanlarina-duzenleme-tum-calisanlar-idari-hizmet-sozlesmeli-olacak-1107213827.html

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