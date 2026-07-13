https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/torba-yasa-ile-ptt-calisanlarina-duzenleme-tum-calisanlar-idari-hizmet-sozlesmeli-olacak-1107213827.html

Torba yasa ile PTT çalışanlarına düzenleme: Tüm çalışanlar İdari Hizmet Sözleşmeli olacak

Torba yasa ile PTT çalışanlarına düzenleme: Tüm çalışanlar İdari Hizmet Sözleşmeli olacak

Sputnik Türkiye

TBMM’nin NATO arasından önce açıklanan ve AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasada PTT AŞ çalışanlarına ilişkin düzenleme de yer aldı. PTT... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:15+0300

2026-07-13T13:15+0300

2026-07-13T13:15+0300

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torba kanun

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AK Parti tarafından NATO Zirvesi öncesinde TBMM'ye verilen torba kanun teklifi ile 14 Temmuz Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak düzenleme kapsamında, PTT çalışanlarına ilişkin bir değişiklik de yapılacak.6475 sayılı Kanun ile PTT anonim şirkete dönüştürülmüş ancak insan kaynakları altyapısında tam bir statü birliği sağlanamamıştı. Kurum bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel ile idari hizmet sözleşmeli personel ve İş Kanununa tabi işçiler olmak üzere çoklu bir istihdam yapısı bulunmaktaydı. Bu farklı statüler kurum içinde yetki, sorumluluk ve ücret dengesizliklerine de yol açıyordu.PTT personelinin İHS'ye geçişi nasıl olacak?Bunu ortadan kaldırmak için PTT personelinin tamamen “idari hizmet sözleşmesi” ile istihdam edilmesi kuralı getirildi. PTT bünyesinde 38 bin 822 personel bulunuyor. Bunlardan 10 bin 559’u İdari Hizmet Sözleşmeli, 9 bin 332’si ise 399 Sayılı KHK’ye Tabi Personelden oluşuyor. 4857 Sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin sayısı ise 18bin 931 kişi.Düzenlemeyle mevcut 10 bin559 İHS’li personelin doğrudan yeni sisteme intibakı sağlanacak. Ayrıca 399 sayılı KHK’ye 9.332 personelin 20 gün içinde İHS statüsüne geçiş için başvuru hakkı bulunacak. Ancak bu kapsamda sözleşme imzalanacakların sayısı, mevcut 399'lu personel sayısının yüzde 50’si (Azami 4.666 kişi) ile sınırlandırılıyor.Kurumda norm kadro fazlası olan veya yeni personel rejimine geçmeyen personelin memuriyet güvenceleri korunarak diğer kamu kurumlarına nakli sağlanacak. Nakil işlemleri sırasında boş kadro bulunmaması halinde kadroların otomatik ihdas edilmesi ve boşalınca iptal edilmesi nakil sürecini hızlandıracak ve diğer kurumlarda boş kadro gereksinimi yaşanmasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/dmmden-ptt-iddialarina-yalanlama-siber-saldiri-ve-veri-sizintisi-yok-1105174832.html

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ptt, torba, torba kanun