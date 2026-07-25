https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/tokayevden-putine-ukraynada-cozum-icin-istanbul-formulu-20-onerisi-1107544407.html

Tokayev'den Putin'e Ukrayna'da çözüm için 'İstanbul formülü 2.0' önerisi

Tokayev'den Putin'e Ukrayna'da çözüm için 'İstanbul formülü 2.0' önerisi

Sputnik Türkiye

Omsk'ta bir araya geldiği Putin'e Ukrayna'da çözüm konusundaki önerilerini sunan Tokayev, 'İstanbul formülü 2.0' ile krizin ortadan kaldırabileceğine olan... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T16:35+0300

2026-07-25T16:35+0300

2026-07-25T16:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

ruslar

ukrayna

rusya

i̇stanbul

anlaşma

vladimir putin

kasım cömert tokayev

kazakistan

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasını ve İstanbul formülüne dönülmesini teklif etti.Rusya'nın Omsk kentinde 22. Bölgelerarası İşbirliği Forumu marjında Rus liderle görüşen Tokayev, çatışmanın dondurularak büyük güçlerin garantörlüğünde İstanbul formülü 2.0'a geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. "Genç insanlar ölüyor, bu Rusya ve Ukrayna'daki kardeş halkların gen havuzudur, bunların hepsi durdurulmalıdır" diyen Tokayev, Batı'dan gelen sinyaller doğrultusunda bu mütevazı görüşünü paylaşma kararı aldığını kaydetti.'Arabulucu olmak istemiyorum'Tokayev, arabulucu rolünü üstlenmek istemediğini belirterek "Rusya büyük bir ülke, Ruslar büyük bir halk ve arabulucu olmadan kendileri de hallederler" şeklinde konuştu. Astana'nın Rusya ile stratejik ve müttefiklik ilişkilerine bağlılığının sürdüğünü vurgulayan Tokayev, Putin'in Alaska'daki görüşmede azami diplomatik esneklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.'Detaylıca bilgilendireceğim'Tokayev'e Ukrayna krizine ilişkin görüşleri için teşekkür eden Putin, Kazak mevkidaşına Ukrayna'da çözüm için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi vereceğini kaydetti.Putin, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini ve stratejik nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.2022 İstanbul müzakereleriRusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti. İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html

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ruslar, ukrayna, rusya, i̇stanbul, anlaşma, vladimir putin, kasım cömert tokayev, kazakistan