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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/tokayevden-putine-ukraynada-cozum-icin-istanbul-formulu-20-onerisi-1107544407.html
Tokayev'den Putin'e Ukrayna'da çözüm için 'İstanbul formülü 2.0' önerisi
Tokayev'den Putin'e Ukrayna'da çözüm için 'İstanbul formülü 2.0' önerisi
Sputnik Türkiye
Omsk'ta bir araya geldiği Putin'e Ukrayna'da çözüm konusundaki önerilerini sunan Tokayev, 'İstanbul formülü 2.0' ile krizin ortadan kaldırabileceğine olan... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T16:35+0300
2026-07-25T16:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
ruslar
ukrayna
rusya
i̇stanbul
anlaşma
vladimir putin
kasım cömert tokayev
kazakistan
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasını ve İstanbul formülüne dönülmesini teklif etti.Rusya'nın Omsk kentinde 22. Bölgelerarası İşbirliği Forumu marjında Rus liderle görüşen Tokayev, çatışmanın dondurularak büyük güçlerin garantörlüğünde İstanbul formülü 2.0'a geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. "Genç insanlar ölüyor, bu Rusya ve Ukrayna'daki kardeş halkların gen havuzudur, bunların hepsi durdurulmalıdır" diyen Tokayev, Batı'dan gelen sinyaller doğrultusunda bu mütevazı görüşünü paylaşma kararı aldığını kaydetti.'Arabulucu olmak istemiyorum'Tokayev, arabulucu rolünü üstlenmek istemediğini belirterek "Rusya büyük bir ülke, Ruslar büyük bir halk ve arabulucu olmadan kendileri de hallederler" şeklinde konuştu. Astana'nın Rusya ile stratejik ve müttefiklik ilişkilerine bağlılığının sürdüğünü vurgulayan Tokayev, Putin'in Alaska'daki görüşmede azami diplomatik esneklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.'Detaylıca bilgilendireceğim'Tokayev'e Ukrayna krizine ilişkin görüşleri için teşekkür eden Putin, Kazak mevkidaşına Ukrayna'da çözüm için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi vereceğini kaydetti.Putin, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini ve stratejik nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.2022 İstanbul müzakereleriRusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti. İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html
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ruslar, ukrayna, rusya, i̇stanbul, anlaşma, vladimir putin, kasım cömert tokayev, kazakistan
ruslar, ukrayna, rusya, i̇stanbul, anlaşma, vladimir putin, kasım cömert tokayev, kazakistan

Tokayev'den Putin'e Ukrayna'da çözüm için 'İstanbul formülü 2.0' önerisi

16:35 25.07.2026
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinКасым-Жомарт Токаев и Владимир Путин во время встречи в Омске
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин во время встречи в Омске - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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Omsk'ta bir araya geldiği Putin'e Ukrayna'da çözüm konusundaki önerilerini sunan Tokayev, 'İstanbul formülü 2.0' ile krizin ortadan kaldırabileceğine olan inancını dile getirdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasını ve İstanbul formülüne dönülmesini teklif etti.

Rusya'nın Omsk kentinde 22. Bölgelerarası İşbirliği Forumu marjında Rus liderle görüşen Tokayev, çatışmanın dondurularak büyük güçlerin garantörlüğünde İstanbul formülü 2.0'a geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

"Genç insanlar ölüyor, bu Rusya ve Ukrayna'daki kardeş halkların gen havuzudur, bunların hepsi durdurulmalıdır" diyen Tokayev, Batı'dan gelen sinyaller doğrultusunda bu mütevazı görüşünü paylaşma kararı aldığını kaydetti.

'Arabulucu olmak istemiyorum'

Tokayev, arabulucu rolünü üstlenmek istemediğini belirterek "Rusya büyük bir ülke, Ruslar büyük bir halk ve arabulucu olmadan kendileri de hallederler" şeklinde konuştu.

Astana'nın Rusya ile stratejik ve müttefiklik ilişkilerine bağlılığının sürdüğünü vurgulayan Tokayev, Putin'in Alaska'daki görüşmede azami diplomatik esneklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.

'Detaylıca bilgilendireceğim'

Tokayev'e Ukrayna krizine ilişkin görüşleri için teşekkür eden Putin, Kazak mevkidaşına Ukrayna'da çözüm için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi vereceğini kaydetti.

Putin, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini ve stratejik nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

2022 İstanbul müzakereleri

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı.

Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti.

İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.
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