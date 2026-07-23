https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-disisleri-ukrayna-genelkurmay-baskaninin-ruslara-yonelik-sozleri-soykirima-tesvik-1107505641.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın Ruslara yönelik sözleri ‘soykırıma teşvik’
Rusya Dışişleri: Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın Ruslara yönelik sözleri ‘soykırıma teşvik’
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-23T21:56+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Grigoriy Lukyantsev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Ruslara yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.Drapatıy’ın hakaret içeren ifadelerinin "Kiev rejiminin Nazi özünü bir kez daha ortaya koyduğunu" belirten Lukyantsev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanının ağzından çıkan bugünkü sloganlar, doğrudan ve kamuya açık bir şekilde soykırım suçunun işlenmesine teşvikten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.Rus diplomat; Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ile diğer uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Kiev rejiminin ve resmi yetkililerinin söylemlerine dikkat etmeye çağırarak, bu tutumun Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne aykırı olan "ırkçı, yabancı düşmanı ve milliyetçi" bir retorik olduğunu vurguladı.Drapatıy, önceki gün yayınlanan bir röportajında Ruslara yönelik aşırılıkçı nitelikte ifadeler kullanmış; ayrıca Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetleri sakinlerini "bilinçsiz nüfus" olarak nitelendirerek, aralarında çok sayıda "suç unsuru" bulunduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus basınına yaptığı açıklamada, Drapatıy’ın bu sözlerini "neo-Nazizmin tezahürü" olarak tanımladı.Rusya Soruşturma Komitesi, 2023 yılında Drapatıy’a yönelik gıyabında soruşturma başlatmıştı. Kurumun verilerine göre, 2017 ve 2019 yıllarında Drapatıy’ın komutası altındaki Ukrayna birlikleri, Lugansk ve Donetsk'teki yerleşim yerlerini 70’in üzerinde kez bombardımana tutmuş ve bu saldırılarda toplam 154 kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/zaharovadan-ukrayna-genelkurmay-baskanina-sert-tepki-iste-bu-yuzden-isimleri-neonazi-1107502854.html
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rusya dışişleri bakanlığı, grigoriy lukyantsev, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği, ukrayna, donetsk, lugansk, neonazi
rusya dışişleri bakanlığı, grigoriy lukyantsev, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği, ukrayna, donetsk, lugansk, neonazi
Rusya Dışişleri: Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın Ruslara yönelik sözleri ‘soykırıma teşvik’
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Ruslara yönelik ifadelerini "doğrudan ve aleni soykırıma teşvik" olarak nitelendirerek uluslararası toplumu Kiev'in söylemlerine dikkat etmeye çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Grigoriy Lukyantsev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıy’ın Ruslara yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.
Drapatıy’ın hakaret içeren ifadelerinin "Kiev rejiminin Nazi özünü bir kez daha ortaya koyduğunu" belirten Lukyantsev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanının ağzından çıkan bugünkü sloganlar, doğrudan ve kamuya açık bir şekilde soykırım suçunun işlenmesine teşvikten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.
Rus diplomat; Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ile diğer uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Kiev rejiminin ve resmi yetkililerinin söylemlerine dikkat etmeye çağırarak, bu tutumun Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ne aykırı olan "ırkçı, yabancı düşmanı ve milliyetçi" bir retorik olduğunu vurguladı.
Drapatıy, önceki gün yayınlanan bir röportajında Ruslara yönelik aşırılıkçı nitelikte ifadeler kullanmış; ayrıca Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetleri sakinlerini "bilinçsiz nüfus" olarak nitelendirerek, aralarında çok sayıda "suç unsuru" bulunduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus basınına yaptığı açıklamada, Drapatıy’ın bu sözlerini "neo-Nazizmin tezahürü" olarak tanımladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, 2023 yılında Drapatıy’a yönelik gıyabında soruşturma başlatmıştı. Kurumun verilerine göre, 2017 ve 2019 yıllarında Drapatıy’ın komutası altındaki Ukrayna birlikleri, Lugansk ve Donetsk'teki yerleşim yerlerini 70’in üzerinde kez bombardımana tutmuş ve bu saldırılarda toplam 154 kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.