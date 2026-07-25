https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/peskov-ukraynanin-cpc-saldirilari-kazakistan-ve-abdye-de-saldiri-niteliginde-1107545211.html
Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde
Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısını hedef alan saldırılarıyla, fiilen konsorsiyumun hissedarları... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T17:04+0300
2026-07-25T17:04+0300
2026-07-25T17:04+0300
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petrol boru hattı
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu eylemlerin yalnızca Rusya’ya değil, konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’ye karşı da fiilen bir saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekti.Peskov "Şu anda fiilen Ukrayna’nın hem Kazakistan hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırılar düzenlediği söz konusu. Çünkü CPC’nin hissedarları arasında Kazakistan ve Amerikan şirketleri de bulunuyor. Elbette bu konu Rusya ve Kazakistan liderlerinin Omsk'taki görüşmesinde gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-cpc-terminalindeki-tanker-saldirilarinin-arkasinda-kiev-var-1107403639.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, hazar, petrol boru hattı, abd, kazakistan, ukrayna
dmitriy peskov, kremlin, rusya, hazar, petrol boru hattı, abd, kazakistan, ukrayna
Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısını hedef alan saldırılarıyla, fiilen konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’yi de vurduğunu söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu eylemlerin yalnızca Rusya’ya değil, konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’ye karşı da fiilen bir saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekti.
Peskov "Şu anda fiilen Ukrayna’nın hem Kazakistan hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırılar düzenlediği söz konusu. Çünkü CPC’nin hissedarları arasında Kazakistan ve Amerikan şirketleri de bulunuyor. Elbette bu konu Rusya ve Kazakistan liderlerinin Omsk'taki görüşmesinde gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.