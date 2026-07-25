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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/peskov-ukraynanin-cpc-saldirilari-kazakistan-ve-abdye-de-saldiri-niteliginde-1107545211.html
Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde
Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısını hedef alan saldırılarıyla, fiilen konsorsiyumun hissedarları... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T17:04+0300
2026-07-25T17:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
hazar
petrol boru hattı
abd
kazakistan
ukrayna
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu eylemlerin yalnızca Rusya’ya değil, konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’ye karşı da fiilen bir saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekti.Peskov "Şu anda fiilen Ukrayna’nın hem Kazakistan hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırılar düzenlediği söz konusu. Çünkü CPC’nin hissedarları arasında Kazakistan ve Amerikan şirketleri de bulunuyor. Elbette bu konu Rusya ve Kazakistan liderlerinin Omsk'taki görüşmesinde gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-cpc-terminalindeki-tanker-saldirilarinin-arkasinda-kiev-var-1107403639.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, hazar, petrol boru hattı, abd, kazakistan, ukrayna
dmitriy peskov, kremlin, rusya, hazar, petrol boru hattı, abd, kazakistan, ukrayna

Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde

17:04 25.07.2026
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısını hedef alan saldırılarıyla, fiilen konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’yi de vurduğunu söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu eylemlerin yalnızca Rusya’ya değil, konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’ye karşı da fiilen bir saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekti.
Peskov "Şu anda fiilen Ukrayna’nın hem Kazakistan hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırılar düzenlediği söz konusu. Çünkü CPC’nin hissedarları arasında Kazakistan ve Amerikan şirketleri de bulunuyor. Elbette bu konu Rusya ve Kazakistan liderlerinin Omsk'taki görüşmesinde gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: CPC terminalindeki tanker saldırılarının arkasında Kiev var
20 Temmuz, 17:39
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