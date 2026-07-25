https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/peskov-ukraynanin-cpc-saldirilari-kazakistan-ve-abdye-de-saldiri-niteliginde-1107545211.html

Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde

Peskov: Ukrayna’nın CPC saldırıları Kazakistan ve ABD’ye de saldırı niteliğinde

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısını hedef alan saldırılarıyla, fiilen konsorsiyumun hissedarları... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T17:04+0300

2026-07-25T17:04+0300

2026-07-25T17:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy peskov

kremlin

rusya

hazar

petrol boru hattı

abd

kazakistan

ukrayna

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu eylemlerin yalnızca Rusya’ya değil, konsorsiyumun hissedarları arasında yer alan Kazakistan ve ABD’ye karşı da fiilen bir saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekti.Peskov "Şu anda fiilen Ukrayna’nın hem Kazakistan hem de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırılar düzenlediği söz konusu. Çünkü CPC’nin hissedarları arasında Kazakistan ve Amerikan şirketleri de bulunuyor. Elbette bu konu Rusya ve Kazakistan liderlerinin Omsk'taki görüşmesinde gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-cpc-terminalindeki-tanker-saldirilarinin-arkasinda-kiev-var-1107403639.html

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hazar

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kazakistan

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, hazar, petrol boru hattı, abd, kazakistan, ukrayna