Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/otizmli-ultra-maraton-yuzucusu-tuna-tunca-kuzey-kanalini-gecti-16-saat-boyunca-kulac-atti--1107536368.html
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti: 16 saat boyunca kulaç attı
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti: 16 saat boyunca kulaç attı
Sputnik Türkiye
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T09:16+0300
2026-07-25T09:16+0300
yaşam
tuna tunca
manş denizi
bengisu avcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107536212_0:260:999:822_1920x0_80_0_0_3a3ef41846ea8debfcf053dd8a737325.jpg
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı.14 derece suda 16 saat kulaç attıDaha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından yüzmeye başladı.Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun denizanası varlığına rağmen mücadelesini sürdürdü.Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla mücadele etti. Zorlu etabı da aşan yüzücü, yaklaşık 16 saat sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaşarak geçişi başarıyla tamamladı.Sırada Catalina Kanalı varTunca, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda gerçekleştirecek. Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/oceans-seveni-tamamlayan-ilk-turk-olmak-istiyor-tarihe-gecmek-icin-sayili-dakikalar-kaldi-1098347344.html
manş denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107536212_0:166:999:915_1920x0_80_0_0_de23f2c386a87c21dacb43829f67ae90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tuna tunca, manş denizi, bengisu avcı
tuna tunca, manş denizi, bengisu avcı

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti: 16 saat boyunca kulaç attı

09:16 25.07.2026
© Tuna Tunca İletişim OfisiTuna Tunca
Tuna Tunca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Tuna Tunca İletişim Ofisi
Abone ol
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı.
Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı.

14 derece suda 16 saat kulaç attı

Daha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından yüzmeye başladı.
Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun denizanası varlığına rağmen mücadelesini sürdürdü.
Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla mücadele etti. Zorlu etabı da aşan yüzücü, yaklaşık 16 saat sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaşarak geçişi başarıyla tamamladı.

Sırada Catalina Kanalı var

Tunca, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda gerçekleştirecek. Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.
Bengisu Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
SPOR
Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk oldu: Bengisu Avcı tarihe geçti
4 Ağustos 2025, 12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала