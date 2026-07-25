https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/otizmli-ultra-maraton-yuzucusu-tuna-tunca-kuzey-kanalini-gecti-16-saat-boyunca-kulac-atti--1107536368.html

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti: 16 saat boyunca kulaç attı

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti: 16 saat boyunca kulaç attı

Sputnik Türkiye

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T09:16+0300

2026-07-25T09:16+0300

2026-07-25T09:16+0300

yaşam

tuna tunca

manş denizi

bengisu avcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107536212_0:260:999:822_1920x0_80_0_0_3a3ef41846ea8debfcf053dd8a737325.jpg

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı.14 derece suda 16 saat kulaç attıDaha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından yüzmeye başladı.Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun denizanası varlığına rağmen mücadelesini sürdürdü.Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla mücadele etti. Zorlu etabı da aşan yüzücü, yaklaşık 16 saat sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaşarak geçişi başarıyla tamamladı.Sırada Catalina Kanalı varTunca, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda gerçekleştirecek. Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/oceans-seveni-tamamlayan-ilk-turk-olmak-istiyor-tarihe-gecmek-icin-sayili-dakikalar-kaldi-1098347344.html

manş denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tuna tunca, manş denizi, bengisu avcı