https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/motorinin-litre-fiyatina-zam-geldi-litre-fiyati-80-liraya-dayandi-1107536798.html

Motorinin litre fiyatına zam geldi: Litre fiyatı 80 liraya dayandı

Motorinin litre fiyatına zam geldi: Litre fiyatı 80 liraya dayandı

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4.18 lira zam yapıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T09:50+0300

2026-07-25T09:50+0300

2026-07-25T09:50+0300

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motorin

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benzin

benzin fiyatları

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Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 4.18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi.Benzin fiyatları değişti mi?Son zamla birlikte motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.Benzin fiyatlarında ise daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html

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motorin, zam, benzin, benzin fiyatları