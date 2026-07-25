https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/motorinin-litre-fiyatina-zam-geldi-litre-fiyati-80-liraya-dayandi-1107536798.html
Motorinin litre fiyatına zam geldi: Litre fiyatı 80 liraya dayandı
Motorinin litre fiyatına zam geldi: Litre fiyatı 80 liraya dayandı
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4.18 lira zam yapıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T09:50+0300
2026-07-25T09:50+0300
2026-07-25T09:50+0300
ekonomi̇
motorin
zam
benzin
benzin fiyatları
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Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 4.18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi.Benzin fiyatları değişti mi?Son zamla birlikte motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.Benzin fiyatlarında ise daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html
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motorin, zam, benzin, benzin fiyatları
motorin, zam, benzin, benzin fiyatları
Motorinin litre fiyatına zam geldi: Litre fiyatı 80 liraya dayandı
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4.18 lira zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 4.18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi.
Benzin fiyatları değişti mi?
Son zamla birlikte motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.
Benzin fiyatlarında ise daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.