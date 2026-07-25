https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/meteorolojiden-35-kent-icin-sari-ve-turuncu-saganak-alarmi-cok-kuvvetli-geliyor-1107535909.html

Meteorolojiden 35 kent için sarı ve turuncu sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 35 kent için sarı ve turuncu sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere 35 kent için sarı ve turuncu alarm verdi. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi beklenirken yetkililer su... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T08:59+0300

2026-07-25T08:59+0300

2026-07-25T08:59+0300

türki̇ye

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Türkiye Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 35 il için sarı ve turuncu alarm verdi. Türkiye'nin büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.Birçok şehirde şiddetli sağanak uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.Hangi kentler için sarı ve turuncu alarm verildi?Sıcaklıklar düşüyor, fırtına geliyorMevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Metrekareye 21 ila 100 kilo arası yağış düşecekYağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Andolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hava nasıl olacak?Meteorolojinin verilerine göre bazı illerimizde hava durumu şöyle olacak: ANKARA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorİSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyorİZMİR: 31, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyorMUĞLA: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyorHATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorKASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyorSAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyorTRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/akomdan-istanbulda-7-ilce-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1107525055.html

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