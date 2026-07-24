https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/akomdan-istanbulda-7-ilce-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1107525055.html
AKOM'dan İstanbul'da 7 ilçe için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'
AKOM'dan İstanbul'da 7 ilçe için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da yarın beklenen sağanak yağışla ilgili bir kez daha uyarıda bulundu. Özellikle yedi ilçede yağışların çok şiddetli olacağını belirtti 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T15:13+0300
2026-07-24T15:13+0300
2026-07-24T15:13+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın beklenen yağışla ilgili bir uyarı daha yayımladı. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceğinin tahmin edildiğini belirterek uyardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracakAKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini arttırması bekleniyor. Kent genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 25 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. AKOM, yarın akşam saatlerine kadar bölgede görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/prof-dr-orhan-sen-uyardi-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-bu-illerde-yasayanlar-dikkat--1107518461.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul'da 7 ilçe için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'
AKOM, İstanbul'da yarın beklenen sağanak yağışla ilgili bir kez daha uyarıda bulundu. Özellikle yedi ilçede yağışların çok şiddetli olacağını belirtti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın beklenen yağışla ilgili bir uyarı daha yayımladı. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceğinin tahmin edildiğini belirterek uyardı.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini arttırması bekleniyor. Kent genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.
Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 25 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. AKOM, yarın akşam saatlerine kadar bölgede görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.