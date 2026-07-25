https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kirikkalede-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-29-yarali-1107534527.html
Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 40 yaralı
Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 40 yaralı
Sputnik Türkiye
Bursa'dan Kars'a sefer yapan yolcu otobüsünün Kırıkkale'de şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T00:18+0300
2026-07-25T00:18+0300
2026-07-25T00:53+0300
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bursa
kırıkkale
kırıkkale valiliği
trafik kazası
trafik polisi
trafik kontrolü
yağış
sağanak yağış
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Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde, Bursa'dan Kars'a gitmekte olan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 42 kişiden 40'ı yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/manisada-midibusle-panelvan-carpisti-1-olu-10-yarali-1107506008.html
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bursa, kırıkkale, kırıkkale valiliği, trafik kazası, trafik polisi, trafik kontrolü, yağış, sağanak yağış
bursa, kırıkkale, kırıkkale valiliği, trafik kazası, trafik polisi, trafik kontrolü, yağış, sağanak yağış
Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 40 yaralı
00:18 25.07.2026 (güncellendi: 00:53 25.07.2026)
Bursa'dan Kars'a sefer yapan yolcu otobüsünün Kırıkkale'de şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde, Bursa'dan Kars'a gitmekte olan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 42 kişiden 40'ı yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.