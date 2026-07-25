https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kirikkalede-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-29-yarali-1107534527.html

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 40 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 40 yaralı

Sputnik Türkiye

Bursa'dan Kars'a sefer yapan yolcu otobüsünün Kırıkkale'de şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T00:18+0300

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Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde, Bursa'dan Kars'a gitmekte olan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 42 kişiden 40'ı yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/manisada-midibusle-panelvan-carpisti-1-olu-10-yarali-1107506008.html

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bursa, kırıkkale, kırıkkale valiliği, trafik kazası, trafik polisi, trafik kontrolü, yağış, sağanak yağış