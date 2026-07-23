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Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

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Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T. yönetimindeki özel halk midibüsü ve B.Y'nin kullandığı panelvan çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Asım Girgeç, olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan iki sürücü ve midibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kayseride-dugun-konvoyunda-kaza-1-olu-4-yarali-1107472905.html

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türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası