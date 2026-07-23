Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/manisada-midibusle-panelvan-carpisti-1-olu-10-yarali-1107506008.html
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T22:07+0300
2026-07-23T22:07+0300
türki̇ye
türkiye
manisa
manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa büyükşehir belediyesi
manisa valiliği
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107505809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c3b9c0902d913fb0f4a72212ef53bb4.jpg
Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T. yönetimindeki özel halk midibüsü ve B.Y'nin kullandığı panelvan çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Asım Girgeç, olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan iki sürücü ve midibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kayseride-dugun-konvoyunda-kaza-1-olu-4-yarali-1107472905.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107505809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2443990dfcb33da7ba5b2be8a9829394.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası

Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

22:07 23.07.2026
© AA / Kamil TekmenManisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Kamil Tekmen
Abone ol
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T. yönetimindeki özel halk midibüsü ve B.Y'nin kullandığı panelvan çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Asım Girgeç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan iki sürücü ve midibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de düğün konvoyunda kazada 1 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
TÜRKİYE
Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Dün, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала