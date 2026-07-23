https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/manisada-midibusle-panelvan-carpisti-1-olu-10-yarali-1107506008.html
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T22:07+0300
2026-07-23T22:07+0300
2026-07-23T22:07+0300
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manisa
manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa büyükşehir belediyesi
manisa valiliği
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T. yönetimindeki özel halk midibüsü ve B.Y'nin kullandığı panelvan çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Asım Girgeç, olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan iki sürücü ve midibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kayseride-dugun-konvoyunda-kaza-1-olu-4-yarali-1107472905.html
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türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
türkiye, manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsü ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, H.T. yönetimindeki özel halk midibüsü ve B.Y'nin kullandığı panelvan çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Asım Girgeç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan iki sürücü ve midibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.