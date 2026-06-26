Kadir İnanır hayatını kaybetti
18:25 26.06.2026 (güncellendi: 19:09 26.06.2026)
© Serhat ÇağdaşKadir İnanır
© Serhat Çağdaş
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
77 yaşındaki usta oyuncuya zatürre teşhisi konulurken, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. İnanır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Kadir İnanır kimdir?
1949 yılında Ordu’da doğan Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 1968’de sinemaya adım atan İnanır, 1970 yapımı Kara Gözlüm filmiyle tanındı. Yeşilçam’ın en önemli erkek oyuncuları arasında yer alarak birçok filmde rol aldı.
Kadir İnanır filmleri
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı.
En bilinen filmleri
Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)- Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı, Türk sinemasının klasiklerinden. Film, hem oyunculukları hem de "Sevgi emektir" repliğiyle Türk sinema tarihinin en unutulmaz yapımları arasında kabul edilir.
Dila Hanım (1977)
Tatar Ramazan (1990)
Kara Gözlüm (1970)
Yılanların Öcü (1985)
Kurbağalar (1985)
Amansız Yol (1985)
Tomruk (1982)
Deprem (1976)
Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981)
Yılanı Öldürseler (1981)
Yusuf ile Kenan (1979)
İmparator (1984)
Sen Türkülerini Söyle (1986)
Mavi Mavi (1985)
Katırcılar (1987)
Uçurtmayı Vurmasınlar (1989)
Televizyon dizileri
Maral
İkinci Bahar
Karayılan