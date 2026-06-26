https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html

Kadir İnanır hayatını kaybetti

Kadir İnanır hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T18:25+0300

2026-06-26T18:25+0300

2026-06-26T19:09+0300

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kadir i̇nanır

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Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 77 yaşındaki usta oyuncuya zatürre teşhisi konulurken, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. İnanır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Kadir İnanır kimdir?1949 yılında Ordu’da doğan Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 1968’de sinemaya adım atan İnanır, 1970 yapımı Kara Gözlüm filmiyle tanındı. Yeşilçam’ın en önemli erkek oyuncuları arasında yer alarak birçok filmde rol aldı.Kadir İnanır filmleriKariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı.En bilinen filmleriTelevizyon dizileri

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