https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/istanbulda-saganak-nedeniyle-alt-gecidi-su-basti-1107540457.html
İstanbul'da sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı
İstanbul'da sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı. Ulaşım tek yönlü kapatıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T13:32+0300
2026-07-25T13:32+0300
2026-07-25T13:32+0300
türki̇ye
i̇stanbul
güngören
sağanak yağış
su baskını
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İstanbul Güngören'de, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçit tek yönlü ulaşıma kapatıldı, tahliye için çalışma başlatıldı.Su seviyesi aniden yükseldiEski Londra Asfaltı Caddesi'nde bulunan alt geçidi sağanak nedeniyle su bastı. Yağışın etkisiyle kısa sürede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.Alt geçidin bulunduğu cadde Edirne istikametinde tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin, alt geçitte biriken suyun tahliyesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/meteorolojiden-35-kent-icin-sari-ve-turuncu-saganak-alarmi-cok-kuvvetli-geliyor-1107535909.html
türki̇ye
i̇stanbul
güngören
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i̇stanbul, güngören, sağanak yağış, su baskını
i̇stanbul, güngören, sağanak yağış, su baskını
İstanbul'da sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı. Ulaşım tek yönlü kapatıldı.
İstanbul Güngören'de, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçit tek yönlü ulaşıma kapatıldı, tahliye için çalışma başlatıldı.
Su seviyesi aniden yükseldi
Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde bulunan alt geçidi sağanak nedeniyle su bastı. Yağışın etkisiyle kısa sürede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Alt geçidin bulunduğu cadde Edirne istikametinde tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin, alt geçitte biriken suyun tahliyesine yönelik çalışmaları devam ediyor.