https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/istanbul-eyupsultanda-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1107536668.html
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T09:34+0300
2026-07-25T09:34+0300
2026-07-25T10:07+0300
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eyüpsultan
trafik kazası
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İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otobüs daha sonra tabela direğine çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandıTabela direğine çarparak durabildiNişanca Mahallesi Yavedut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra tabela direğine çarptı. Araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.2 kişinin durumu ağırİstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, Eyüpsultan'daki kazada yaralanan 30 kişinin, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını belirtti.Güner, "Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kirikkalede-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-29-yarali-1107534527.html
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eyüpsultan, trafik kazası
eyüpsultan, trafik kazası
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
09:34 25.07.2026 (güncellendi: 10:07 25.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Eyüpsultan'da bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otobüs daha sonra tabela direğine çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı
Tabela direğine çarparak durabildi
Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra tabela direğine çarptı. Araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, Eyüpsultan'daki kazada yaralanan 30 kişinin, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Güner, "Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.