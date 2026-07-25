https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/iran-15-gunluk-surecte-bolgedeki-uslerde-bulunan-11-abd-savas-ucagini-ve-17-ihayi-imha-ettik-1107545711.html

İran: 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

İran: 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T20:32+0300

2026-07-25T20:32+0300

2026-07-25T21:21+0300

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İran medyasına açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

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