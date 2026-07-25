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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/iran-15-gunluk-surecte-bolgedeki-uslerde-bulunan-11-abd-savas-ucagini-ve-17-ihayi-imha-ettik-1107545711.html
İran: 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
İran: 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-25T21:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran medyasına açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abd-basini-kongrede-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-cikmaza-girdi-1107540355.html
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha), f-15, abd, i̇ran
i̇nsansız hava aracı (i̇ha), f-15, abd, i̇ran

İran: 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

20:32 25.07.2026 (güncellendi: 21:21 25.07.2026)
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© Fotoğraf
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.
İran medyasına açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.
Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:

9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter, 6 füze deposu.

ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.
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