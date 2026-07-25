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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/gurlekten-gulistan-doku-aciklamasi-ucu-nereye-giderse-gitsin-gercegin-uzerinin-ortulmesine-musaade-1107540912.html
Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz
Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada olayın bütün yönleriyle aydınlatılıncaya kadar dosyanın peşini... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gülistan Doku soruşturması sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi. Dosyanın peşini bırakmayacağızSoruşturma kapsamında yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını söyleyen Bakan Gürlek, "kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir" ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonelin-esi-handan-sonel-tutuklandi-1107534220.html
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gülistan doku, akın gürlek, soruşturma, tunceli valiliği, tuncay sonel, mustafa türkay sonel
gülistan doku, akın gürlek, soruşturma, tunceli valiliği, tuncay sonel, mustafa türkay sonel

Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz

13:40 25.07.2026
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© İHA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada olayın bütün yönleriyle aydınlatılıncaya kadar dosyanın peşini bırakmayacaklarını belirtti.
Gülistan Doku soruşturması sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

Dosyanın peşini bırakmayacağız

Soruşturma kapsamında yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını söyleyen Bakan Gürlek, "kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."
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