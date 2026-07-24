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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonelin-esi-handan-sonel-tutuklandi-1107534220.html
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı.Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-bilisim-sirketi-sahibi-tutuklandi-1107532240.html
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türkiye, gülistan doku, tuncay sonel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
türkiye, gülistan doku, tuncay sonel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet

Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı

23:52 24.07.2026 (güncellendi: 00:07 25.07.2026)
© Sidar Can Ereneski Vali Sonel'in eşi ile 2 şüpheli adliyede
eski Vali Sonel'in eşi ile 2 şüpheli adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Sidar Can Eren
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı.
Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki hastane görevlisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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