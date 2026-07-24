https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-tuncay-sonelin-esi-handan-sonel-tutuklandi-1107534220.html
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T23:52+0300
2026-07-24T23:52+0300
2026-07-25T00:07+0300
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tuncay sonel
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faili meçhul cinayet
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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı.Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-bilisim-sirketi-sahibi-tutuklandi-1107532240.html
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türkiye, gülistan doku, tuncay sonel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
türkiye, gülistan doku, tuncay sonel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı
23:52 24.07.2026 (güncellendi: 00:07 25.07.2026)
Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı.
Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.