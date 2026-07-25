https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/fico-gonulluler-koalisyonuna-katilim-slovakyanin-baris-politikasina-aykiri-1107546426.html

Fico: Gönüllüler Koalisyonu’na katılım Slovakya’nın barış politikasına aykırı

Fico: Gönüllüler Koalisyonu’na katılım Slovakya’nın barış politikasına aykırı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmaları destekleyen "Gönüllüler Koalisyonu"na katılmadığını ve hiçbir zaman katılmayacağını... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T23:52+0300

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2026-07-25T23:52+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Fransa'nın Bratislava Büyükelçiliğine dayandırılan ve ülkesinin "Gönüllüler Koalisyonu"na katıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.Slovak basınında Avrupa odaklı yayın yapan 'euBrief' üzerinden gündeme gelen haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Fico, söz konusu koalisyonun üyesi olmadıklarının altını çizdi:Fico ayrıca, Slovakya’nın Kiev yönetimine askeri veya mali bir yardım sağlamadığını, desteğin yalnızca insani boyutla sınırlı olduğunu anımsattı.İngiltere ve Fransa’nın öncülük ettiği "Gönüllüler Koalisyonu"nda 30’dan fazla ülke yer alıyor. Üye ülkelerin liderleri, ocak ayında, olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna topraklarına asker konuşlandırma niyetini ortaya koyan bir deklarasyona imza atmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu yapıyı "savaşı kışkırtanlar" olarak nitelendirmiş ve bu grubun barış istemeyen ülkelerden oluştuğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-gonulluler-koalisyonu-birliklerinin-ukraynaya-konuslandirilmasi-rusya-icin-kabul-edilemez-1107280746.html

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robert fico, slovakya, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, bratislava, i̇ngiltere, fransa, kiev, avrupa