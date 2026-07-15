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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-gonulluler-koalisyonu-birliklerinin-ukraynaya-konuslandirilmasi-rusya-icin-kabul-edilemez-1107280746.html
Zaharova: Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez
Zaharova: Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T19:37+0300
2026-07-15T19:37+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
gönüllüler koalisyonu
ukrayna
fransa
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu tür birliklerin Rusya tarafından meşru askeri hedef olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.Zaharova, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a göre, cephe hattının uzağında bulundurulacak bu güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin planlar hazır, önümüzdeki aylarda ise Ukrayna'ya komşu konumunda olan Avrupa ülkelerinde tatbikatlar düzenlenecek” diye konuştu.Sözcü, “Bu bağlamda, sözüm ona ‘gönüllüler koalisyonu’ ülkelerinden herhangi bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının ülkemiz için kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Tekrar ediyorum, bu fiilen yabancı müdahale anlamına gelecek ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditleri artıracak. Bu tür birlikler tarafımızca meşru askeri hedefler olarak değerlendirilecek” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-ankaradaki-nato-zirvesinde-muttefikler-arasindaki-gerilim-giderilemedi-1107121850.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, fransa
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, fransa

Zaharova: Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez

19:37 15.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu tür birliklerin Rusya tarafından meşru askeri hedef olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a göre, cephe hattının uzağında bulundurulacak bu güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin planlar hazır, önümüzdeki aylarda ise Ukrayna'ya komşu konumunda olan Avrupa ülkelerinde tatbikatlar düzenlenecek” diye konuştu.
Sözcü, “Bu bağlamda, sözüm ona ‘gönüllüler koalisyonu’ ülkelerinden herhangi bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının ülkemiz için kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Tekrar ediyorum, bu fiilen yabancı müdahale anlamına gelecek ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditleri artıracak. Bu tür birlikler tarafımızca meşru askeri hedefler olarak değerlendirilecek” vurgusunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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