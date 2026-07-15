https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-gonulluler-koalisyonu-birliklerinin-ukraynaya-konuslandirilmasi-rusya-icin-kabul-edilemez-1107280746.html

Zaharova: Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez

Zaharova: Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması Rusya için kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:37+0300

2026-07-15T19:37+0300

2026-07-15T19:37+0300

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rusya

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gönüllüler koalisyonu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu tür birliklerin Rusya tarafından meşru askeri hedef olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.Zaharova, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a göre, cephe hattının uzağında bulundurulacak bu güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin planlar hazır, önümüzdeki aylarda ise Ukrayna'ya komşu konumunda olan Avrupa ülkelerinde tatbikatlar düzenlenecek” diye konuştu.Sözcü, “Bu bağlamda, sözüm ona ‘gönüllüler koalisyonu’ ülkelerinden herhangi bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının ülkemiz için kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Tekrar ediyorum, bu fiilen yabancı müdahale anlamına gelecek ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditleri artıracak. Bu tür birlikler tarafımızca meşru askeri hedefler olarak değerlendirilecek” vurgusunu yaptı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gönüllüler koalisyonu, ukrayna, fransa