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Aydın'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Aydın'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kemalpaşa Mahallesi'nde, kız alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kavgada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cabaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vurulduğu öğrenildi. Doğan Işık da tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan R.D, C.D, M.N.D. ve S.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Güvenlik güçleri, hastanelerde taraf yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/tartistigi-damadina-ates-acti-gozaltina-alindi-1107088373.html
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aydın, aydın büyükşehir belediyesi, söke, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, silahlı kavga
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, söke, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, silahlı kavga

Aydın'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

00:49 25.07.2026
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde, kız alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kavgada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cabaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vurulduğu öğrenildi. Doğan Işık da tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan R.D, C.D, M.N.D. ve S.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Güvenlik güçleri, hastanelerde taraf yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı.
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Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
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