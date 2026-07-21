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‘Godzilla vs. Kong’ oyuncusu Kaylee Hottle 18 yaşında hayatını kaybetti
‘Godzilla vs. Kong’ oyuncusu Kaylee Hottle 18 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
‘Godzilla vs. Kong’ ve ‘Godzilla X Kong: The New Empire’ filmlerinde Jia karakterini canlandıran işitme engelli oyuncu Kaylee Hottle, 18 yaşında hayatını... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T20:59+0300
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ABD’nin Maryland eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında Kaylee Hottle yaşamını yitirdi.Hottle’ın babası Joshua Hottle, kızının ciddi bir kazaya karıştığını öğrendikten kısa süre sonra yetkililer tarafından arandığını ve genç oyuncunun hastaneye götürülürken kalbinin durduğunun kendisine bildirildiğini söyledi.Oyunculuğa reklamlarda başlayan Hottle, 2021 yapımı ‘Godzilla vs. Kong’ filminde, işaret diliyle King Kong'la iletişim kuran Jia karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2024’te vizyona giren ‘Godzilla X Kong: The New Empire’ filminde de aynı rolle izleyici karşısına çıktı.
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godzilla, sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, oyuncu, profesyonel oyuncu, kadın oyuncu, yabancı oyuncu

‘Godzilla vs. Kong’ oyuncusu Kaylee Hottle 18 yaşında hayatını kaybetti

20:59 21.07.2026
© AP PhotoKaylee Hottle
Kaylee Hottle - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo
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‘Godzilla vs. Kong’ ve ‘Godzilla X Kong: The New Empire’ filmlerinde Jia karakterini canlandıran işitme engelli oyuncu Kaylee Hottle, 18 yaşında hayatını kaybetti.
ABD’nin Maryland eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında Kaylee Hottle yaşamını yitirdi.
Hottle’ın babası Joshua Hottle, kızının ciddi bir kazaya karıştığını öğrendikten kısa süre sonra yetkililer tarafından arandığını ve genç oyuncunun hastaneye götürülürken kalbinin durduğunun kendisine bildirildiğini söyledi.
Oyunculuğa reklamlarda başlayan Hottle, 2021 yapımı ‘Godzilla vs. Kong’ filminde, işaret diliyle King Kong'la iletişim kuran Jia karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2024’te vizyona giren ‘Godzilla X Kong: The New Empire’ filminde de aynı rolle izleyici karşısına çıktı.
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