https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abdde-bir-evde-cikan-yangin-sonrasinda-6si-cocuk-8-kisi-olu-bulundu-bazilarinda-kursun-izleri-1107537828.html

ABD'de bir evde çıkan yangın sonrasında 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu: Bazılarında kurşun izleri bulundu

ABD'de bir evde çıkan yangın sonrasında 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu: Bazılarında kurşun izleri bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'de bir evde çıkan yangının ardından bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T10:24+0300

2026-07-25T10:24+0300

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.En küçüğü 5 yaşında 6 çocuğun cansız bedeni bulunduYetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.

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abd, saldırı, silahlı saldırı, yangın