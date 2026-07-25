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ABD'de bir evde çıkan yangın sonrasında 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu: Bazılarında kurşun izleri bulundu
ABD'de bir evde çıkan yangın sonrasında 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu: Bazılarında kurşun izleri bulundu
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ABD'de bir evde çıkan yangının ardından bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.En küçüğü 5 yaşında 6 çocuğun cansız bedeni bulunduYetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/almanyada-silahli-saldiri-en-az-5-olu-1106853228.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, yangın
abd, saldırı, silahlı saldırı, yangın

ABD'de bir evde çıkan yangın sonrasında 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu: Bazılarında kurşun izleri bulundu

10:24 25.07.2026
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© AA
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ABD'de bir evde çıkan yangının ardından bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

En küçüğü 5 yaşında 6 çocuğun cansız bedeni bulundu

Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.
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