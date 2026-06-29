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Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü
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SON DAKİKA: Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü. Ayrıntılar haberde...
2026-06-29T15:00+0300
2026-06-29T15:00+0300
2026-06-29T15:37+0300
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almanya
silahlı saldırı
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Alman polis ve kurtarma ekipleri, Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade şehrinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.Polis ve acil müdahale ekipleri, bugün öğle saatlerinde Stade’de büyük bir operasyon başlattı.Polise göre, Stade’nin Dankersstrasse bölgesinde birden fazla el ateş edildi. Olay yerinde bir şüpheli gözaltına alındı. Durumun halen “dinamik” olduğu belirtilirken, Lüneburg Polis Müdürlüğü X hesabından “Lütfen bölgeyi terk edin ve yaklaşmayın!” uyarısı yaptı.Kısa süre sonra polis, Stade merkezindeki silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı.2 kişi gözaltına alındıKuzey Almanya’daki silahlı saldırı hakkında polis sözcüsü yeni açıklamasında “İki kişi gözaltına alındı, bunlardan birinin saldırgan olduğundan şüpheleniliyor” bilgisi verdi.Polis sözcüsü, hayatını kaybeden beş kişinin hepsinin yetişkin olduğunu ve olayla ilgili başka şüpheli olmadığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezuelada-51-buyuklugunde-yeni-deprem-kritik-72-saat-bitti-1106852152.html
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almanya, silahlı saldırı
Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü
15:00 29.06.2026 (güncellendi: 15:37 29.06.2026)
Almanya'nın kuzeyindeki Stade kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda beş kişinin öldüğünü bildirdi.
Alman polis ve kurtarma ekipleri, Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade şehrinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Polis ve acil müdahale ekipleri, bugün öğle saatlerinde Stade’de büyük bir operasyon başlattı.
Polise göre, Stade’nin Dankersstrasse bölgesinde birden fazla el ateş edildi. Olay yerinde bir şüpheli gözaltına alındı. Durumun halen “dinamik” olduğu belirtilirken, Lüneburg Polis Müdürlüğü X hesabından “Lütfen bölgeyi terk edin ve yaklaşmayın!” uyarısı yaptı.
Kısa süre sonra polis, Stade merkezindeki silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı.
Kuzey Almanya’daki silahlı saldırı hakkında polis sözcüsü yeni açıklamasında “İki kişi gözaltına alındı, bunlardan birinin saldırgan olduğundan şüpheleniliyor” bilgisi verdi.
Polis sözcüsü, hayatını kaybeden beş kişinin hepsinin yetişkin olduğunu ve olayla ilgili başka şüpheli olmadığını aktardı.