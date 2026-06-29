https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/almanyada-silahli-saldiri-en-az-5-olu-1106853228.html

Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü

Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA: Almanya'da silahlı saldırı: En az 5 ölü. Ayrıntılar haberde...

2026-06-29T15:00+0300

2026-06-29T15:00+0300

2026-06-29T15:37+0300

dünya

almanya

silahlı saldırı

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Alman polis ve kurtarma ekipleri, Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade şehrinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.Polis ve acil müdahale ekipleri, bugün öğle saatlerinde Stade’de büyük bir operasyon başlattı.Polise göre, Stade’nin Dankersstrasse bölgesinde birden fazla el ateş edildi. Olay yerinde bir şüpheli gözaltına alındı. Durumun halen “dinamik” olduğu belirtilirken, Lüneburg Polis Müdürlüğü X hesabından “Lütfen bölgeyi terk edin ve yaklaşmayın!” uyarısı yaptı.Kısa süre sonra polis, Stade merkezindeki silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı.2 kişi gözaltına alındıKuzey Almanya’daki silahlı saldırı hakkında polis sözcüsü yeni açıklamasında “İki kişi gözaltına alındı, bunlardan birinin saldırgan olduğundan şüpheleniliyor” bilgisi verdi.Polis sözcüsü, hayatını kaybeden beş kişinin hepsinin yetişkin olduğunu ve olayla ilgili başka şüpheli olmadığını aktardı.

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almanya

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almanya, silahlı saldırı