Putin, İrkutsk Havacılık Fabrikası’nı ziyaret etti
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Putin, fabrikadaki uçakların üretim süreçlerini ve tesiste yürütülen çalışmaları inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın İrkutsk kentinde bulunan İrkutsk Havacılık Fabrikası’nı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.
Devlet Başkanı Putin, seri üretimi yapılan ilk 18 MS-21 yolcu uçağı ve modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı hakkında bilgi aldı.
Putin'e modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı ilk kez gösterildi. 'Yakovlev' test pilotu Aleksandr Guskov, Rusya Devlet Başkanı'na uçağın test süreci ve öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verdi.
Rus lider, yeni Yak-130M uçaklarının çatışma bölgesinde büyük İHA'ları ve insansız deniz araçlarını (İDA) imha etme görevlerini yerine getireceğini belirtti.
️Yak-130M, her türlü hava koşulunda, gece gündüz demeden yer ve hava hedefleriyle (ağır İHA'lar dahil) mücadele edebilen etkili bir hafif muharebe uçağına dönüştüren en yeni aviyonik sistemlerle donatıldı.
Devlet Başkanı Putin, seri üretimi yapılan ilk 18 MS-21 yolcu uçağı ve modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı hakkında bilgi aldı.
Putin'e modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı ilk kez gösterildi. 'Yakovlev' test pilotu Aleksandr Guskov, Rusya Devlet Başkanı'na uçağın test süreci ve öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verdi.
Rus lider, yeni Yak-130M uçaklarının çatışma bölgesinde büyük İHA'ları ve insansız deniz araçlarını (İDA) imha etme görevlerini yerine getireceğini belirtti.
️Yak-130M, her türlü hava koşulunda, gece gündüz demeden yer ve hava hedefleriyle (ağır İHA'lar dahil) mücadele edebilen etkili bir hafif muharebe uçağına dönüştüren en yeni aviyonik sistemlerle donatıldı.