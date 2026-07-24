https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/putin-irkutsk-havacilik-fabrikasini-ziyaret-etti-1107524457.html

Putin, İrkutsk Havacılık Fabrikası’nı ziyaret etti

Putin, İrkutsk Havacılık Fabrikası’nı ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Putin, fabrikadaki uçakların üretim süreçlerini ve tesiste yürütülen çalışmaları inceledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T14:52+0300

2026-07-24T14:52+0300

2026-07-24T14:52+0300

dünya

rusya

yakovlev

ms-21

vladimir putin

i̇rkutsk

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın İrkutsk kentinde bulunan İrkutsk Havacılık Fabrikası’nı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.Devlet Başkanı Putin, seri üretimi yapılan ilk 18 MS-21 yolcu uçağı ve modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı hakkında bilgi aldı.Putin'e modernize edilmiş Yak-130M muharip eğitim uçağı ilk kez gösterildi. 'Yakovlev' test pilotu Aleksandr Guskov, Rusya Devlet Başkanı'na uçağın test süreci ve öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verdi.Rus lider, yeni Yak-130M uçaklarının çatışma bölgesinde büyük İHA'ları ve insansız deniz araçlarını (İDA) imha etme görevlerini yerine getireceğini belirtti.️Yak-130M, her türlü hava koşulunda, gece gündüz demeden yer ve hava hedefleriyle (ağır İHA'lar dahil) mücadele edebilen etkili bir hafif muharebe uçağına dönüştüren en yeni aviyonik sistemlerle donatıldı.

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rusya, yakovlev, ms-21, vladimir putin, i̇rkutsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)