https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/yunanistan-basbakani-micotakisten-ege-denizi-aciklamasi-kimseden-izin-istemiyoruz-1107522691.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Ege Denizi' açıklaması: 'Kimseden izin istemiyoruz'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Ege Denizi' açıklaması: 'Kimseden izin istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada Türkiye ile zayıf bir konumdan müzakere etmeyeceklerini belirterek Atina’nın Ege’de kimseden izin... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T14:41+0300
2026-07-24T14:41+0300
2026-07-24T14:42+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis OPEN TV’de yayımlanan Hora Ellados adlı programda gazeteci Manos Niflis ve Yannis Kolokythas’ın sorularını yanıtladı.Gazetecilerin, "Türkiye'den izin mi almak zorunda kalacağız?" şeklinde sorduğu Mavi Vatan yasa tasarısına ilişkin sorusuna yanıt veren Miçotakis şu cümleleri kaydetti:'Türkiye'nin atacağı her adıma cevabımız var'Türkiye'nin ne yapacağını bilmediğine işaret eden Miçotakis, Türkiye'nin olası her adımına karşı yanıtları olduğunu öne sürdü.Mavi Vatan'a ilişkin TBMM'de onaylanacağı söylenen yasaya ilişkin Miçotakis, konuşmasını şu cümleleri le sürdürdü:'Türk gazeteleri bile bunları yazmıyor'Halklarımızın iyi ilişkiler istediğine inandığını ifade eden Miçotakis, "Elbette aramızda anlaşmazlıklar var ve yaklaşık kırk yıldır çözülememiş çok önemli bir anlaşmazlığımız da bulunuyor. Ancak bu, sürekli bir gerginlik ortamında yaşamamız ya da olabilecek her şeyi gereğinden fazla dramatize etmemiz gerektiği anlamına gelmez" dedi.Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:'Zayıf konumdan müzakere etmeye niyetli değilim'Miçotakis, Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi'nin (KYSEA) kararları doğrultusunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sorusuna da yanıt verdi.Söz konusu problemin gerçekçi bir biçimde çözülebileceği aşamada olunmadığını belirten Yunan Başbakan, "Henüz o noktada değiliz. Ancak her durumda, hiçbir zaman zayıf bir konumdan müzakere etmeye niyetli değilim" dedi.Konuşmasının bu bölümünde Miçotakis, şu cümleleri kaydetti:Güçlü konumdan müzakere politikası konusunu yineleyen Miçotakis, "Güçlü bir konumdan, evet, öyle diyebilirsiniz ama kesinlikle zayıf bir konumdan değil. Bakın, Türkiye büyük bir ülke. Bizden sekiz kat daha büyük. Bunun farkında olmalıyız. Benim istediğim şey, Yunanistan'ın her zaman öyle güçlü bir caydırıcılık kapasitesine sahip olmasıdır ki, hiç kimse Yunan egemenliğini ve egemenlik haklarımızı fiilen sorgulamayı aklından bile geçiremesin. Artık bu konumdayız ve giderek daha da güçlü hale geleceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yunan-basbakan-micotakis-turkiye-ile-savas-ihtimalini-degerlendirdi-caydiriciligimizi-guclendirmeye-1107000897.html
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f-35, tbmm, ege denizi, atina, türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ege adaları, mavi vatan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Ege Denizi' açıklaması: 'Kimseden izin istemiyoruz'
14:41 24.07.2026 (güncellendi: 14:42 24.07.2026)
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada Türkiye ile zayıf bir konumdan müzakere etmeyeceklerini belirterek Atina’nın Ege’de kimseden izin istemediğini vurguladı. Miçotakis konuşmasında ayrıca Türkiye'nin atabileceği her olası adıma karşı bir cevaplarını olacağının da altını çizdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis OPEN TV’de yayımlanan Hora Ellados adlı programda gazeteci Manos Niflis ve Yannis Kolokythas’ın sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin, "Türkiye'den izin mi almak zorunda kalacağız?" şeklinde sorduğu Mavi Vatan yasa tasarısına ilişkin sorusuna yanıt veren Miçotakis şu cümleleri kaydetti:
Şu anda kimseden izin istediğimizi görmüyorum. Adalarımızı birbirine bağlamak için izin istemiyoruz. Şu anda adalarımızda elektrik bağlantı projeleri yürütülüyor. Deniz parklarını Yunan karasuları içinde oluşturmak için de kimseden izin istemedim. Deniz alanlarımıza ilişkin mekansal planlamayı yapmak için de herhangi birinden izin almadım.
Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için de kimseden izin istemedik. Aynı şekilde, Girit'in güneyinde ve İyon Denizi'nde hidrokarbon arama sürecini başlatmak için de herhangi birinden izin almadık.
'Türkiye'nin atacağı her adıma cevabımız var'
Türkiye'nin ne yapacağını bilmediğine işaret eden Miçotakis, Türkiye'nin olası her adımına karşı yanıtları olduğunu öne sürdü.
Mavi Vatan'a ilişkin TBMM'de onaylanacağı söylenen yasaya ilişkin Miçotakis, konuşmasını şu cümleleri le sürdürdü:
Türkiye'nin nihayetinde ne yapacağını bilmiyorum. Bildiğim şey, Türkiye'nin atabileceği her olası adıma karşı bizim bir cevabımız olduğudur. Bu nedenle, gazetelere sızdırılan haberleri şimdiden kesinleşmiş gibi değerlendirmeyelim. Çünkü sözünü ettiğiniz şeyin haziran ayında gerçekleşeceği neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ben ise hala ortada somut bir şey görmedim.
Bu nedenle bu tartışmaya girmek de istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz, gerek Yunanistan'da gerek Türkiye'de zaman zaman medyada abartılı yorumlar yapılıyor. Bu durum hem bizim ülkemizde hem de Türkiye'de yaşanıyor.
'Türk gazeteleri bile bunları yazmıyor'
Halklarımızın iyi ilişkiler istediğine inandığını ifade eden Miçotakis, "Elbette aramızda anlaşmazlıklar var ve yaklaşık kırk yıldır çözülememiş çok önemli bir anlaşmazlığımız da bulunuyor. Ancak bu, sürekli bir gerginlik ortamında yaşamamız ya da olabilecek her şeyi gereğinden fazla dramatize etmemiz gerektiği anlamına gelmez" dedi.
Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:
Zaman zaman kendilerini 'aşırı vatansever' olarak sunan bazı kişilerden neler duyduğumuzu görüyorsunuz. Bazen Yunan gazetelerini okuyorum. İnanın, bunları Türk gazeteleri bile yazmıyor. Evet, Türk gazeteleri bile bunları yazmıyor. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın en büyük destekçileri bile bazı Yunan gazetelerinde yazılanları yazmıyor.
'Zayıf konumdan müzakere etmeye niyetli değilim'
Miçotakis, Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi'nin (KYSEA) kararları doğrultusunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sorusuna da yanıt verdi.
Söz konusu problemin gerçekçi bir biçimde çözülebileceği aşamada olunmadığını belirten Yunan Başbakan, "Henüz o noktada değiliz. Ancak her durumda, hiçbir zaman zayıf bir konumdan müzakere etmeye niyetli değilim" dedi.
Konuşmasının bu bölümünde Miçotakis, şu cümleleri kaydetti:
2019'da Silahlı Kuvvetlerimizin durumu oldukça sorunluydu. Bunu belirli bir kesimin üzerine yıkmayacağım. On yıllık bir kriz döneminden geçtik. Şimdi nerede olduğumuza bakın ya da Türkiye'nin 2019'da nerede olduğuna bakın.
F-35'lerle ilgili de bir şey söylemek istemiyorum. Zira ABD'nin bu uçakları kime satacağı konusunda onlara yol göstermek benim işim değil. Kaldı ki şu anda, bildiğiniz gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı da F-35'lerin Türkiye'ye satışının önünde hukuki engeller bulunduğunu açıkladı.
Ancak 2019'da Türkiye 100 adet F-35 teslim almaya hazırlanıyordu, evet, 100 adet F-35. O dönemde bizim nerede olduğumuza ve bugün nerede bulunduğumuza bir bakın.
Güçlü konumdan müzakere politikası konusunu yineleyen Miçotakis, "Güçlü bir konumdan, evet, öyle diyebilirsiniz ama kesinlikle zayıf bir konumdan değil. Bakın, Türkiye büyük bir ülke. Bizden sekiz kat daha büyük. Bunun farkında olmalıyız. Benim istediğim şey, Yunanistan'ın her zaman öyle güçlü bir caydırıcılık kapasitesine sahip olmasıdır ki, hiç kimse Yunan egemenliğini ve egemenlik haklarımızı fiilen sorgulamayı aklından bile geçiremesin. Artık bu konumdayız ve giderek daha da güçlü hale geleceğiz" dedi.