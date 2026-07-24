Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Ege Denizi' açıklaması: 'Kimseden izin istemiyoruz'

Şu anda kimseden izin istediğimizi görmüyorum. Adalarımızı birbirine bağlamak için izin istemiyoruz. Şu anda adalarımızda elektrik bağlantı projeleri yürütülüyor. Deniz parklarını Yunan karasuları içinde oluşturmak için de kimseden izin istemedim. Deniz alanlarımıza ilişkin mekansal planlamayı yapmak için de herhangi birinden izin almadım.

Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için de kimseden izin istemedik. Aynı şekilde, Girit'in güneyinde ve İyon Denizi'nde hidrokarbon arama sürecini başlatmak için de herhangi birinden izin almadık.