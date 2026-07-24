https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/yeni-partiye-ilk-destek-veren-buyuksehir-belediyesi-belli-oldu-sizinleyiz--1107530317.html
Yeni Parti'ye ilk destek veren büyükşehir belediyesi belli oldu: 'Sizinleyiz'
Yeni Parti'ye ilk destek veren büyükşehir belediyesi belli oldu: 'Sizinleyiz'
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e desteğini duyurdu. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T18:08+0300
2026-07-24T18:08+0300
2026-07-24T18:08+0300
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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ilk destek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi. Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'e, "Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz" diyerek seslendi. Özel'in memleketinden destek Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var. Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html
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özgür özel, yeni parti, chp, manisa, besim dutlulu
özgür özel, yeni parti, chp, manisa, besim dutlulu
Yeni Parti'ye ilk destek veren büyükşehir belediyesi belli oldu: 'Sizinleyiz'
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e desteğini duyurdu.
Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ilk destek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan geldi. Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'e, "Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz" diyerek seslendi.
Özel'in memleketinden destek
Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var. Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz"
CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ferdi Zeyrek’in yüzde 57’yi aşan oy oranıyla Manisa’yı 74 yıl sonra kazanmıştı. Zeyrek’in 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Besim Dutlulu belediye başkanlığı görevine getirilmişti.