https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html

Özgür Özel, CHP'den istifa etti

Özgür Özel, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:55+0300

2026-07-24T10:55+0300

2026-07-24T10:55+0300

türki̇ye

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve yeni parti kuracaklarını ilan eden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı. İstifa imzasını atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp