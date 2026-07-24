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Özgür Özel, CHP'den istifa etti
Özgür Özel, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:55+0300
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve yeni parti kuracaklarını ilan eden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı. İstifa imzasını atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp

Özgür Özel, CHP'den istifa etti

10:55 24.07.2026
© Mehmet Ali ÖzcanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Mehmet Ali Özcan
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Özgür Özel, CHP'den istifa ettiğini duyurdu
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve yeni parti kuracaklarını ilan eden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.
Özgür Özel, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı. İstifa imzasını atan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.
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