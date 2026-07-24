https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/uzayda-gorulmemis-kesif-bilinen-gok-cismi-kategorilerine-uymuyor-1107512697.html

Uzayda görülmemiş keşif: Bilinen gök cismi kategorilerine uymuyor

Uzayda görülmemiş keşif: Bilinen gök cismi kategorilerine uymuyor

Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin ötesinde şimdiye kadar benzeri doğrulanmamış sıra dışı bir gök cismi belirledi. Ne doğrudan bir yıldızın ne de bir gezegenin... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T11:25+0300

2026-07-24T11:25+0300

2026-07-24T11:25+0300

yaşam

uzay

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Astronomlar, Güneş Sistemi dışındaki gök cisimlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirebilecek dikkat çekici bir keşfe imza attı. CD-35 2722 adı verilen sistemde gözlemlenen sıra dışı cisim, bilinen gök cismi kategorilerine tam olarak uymuyor.Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'de bulunan teleskobu ile yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen cisimle ilgili araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, yapının özellikleri kesinleşene kadar onu geçici olarak "eksouydu" olarak adlandırıyor.Araştırmacıların dikkatini çeken en önemli özellik ise cismin doğrudan bir yıldızın çevresinde dolanmaması. Bunun yerine, Güneş'in yörüngesinde bulunan ve "kahverengi cüce" olarak bilinen gök cisminin etrafında hareket ettiği belirlendi. Kahverengi cüceler, yıldız olabilecek kadar büyük kütleye ulaşamayan ancak gezegenlerden daha büyük cisimler olarak tanımlanıyor.Çalışmada yer alan bilim insanları, bu sistemin alışılmış tanımların ötesine geçtiğini vurguluyor. Araştırmacılardan Kevin Hoy, "Bu gök cismi bir gezegen olacak kadar büyük ancak doğrudan bir yıldızın etrafında dönmüyor. Bir yıldızın etrafında dönen başka bir cismin etrafında turluyor. Sistemdeki üçüncü halka olması nedeniyle ona uydu demek istiyoruz ancak bildiğimiz kayalık uydulara hiç benzemiyor" ifadelerini kullandı.Astrofizikçi Alice Zurlo da Güneş Sistemi'nde yıldız, gezegen ve uydu kavramlarının belirgin sınırlarla ayrıldığını, ancak CD-35 2722 sistemindeki yapının bu sınıflandırmaları sorgulattığını belirtti.

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