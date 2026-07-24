https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1107518844.html

Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde iki yerleşim... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:42+0300

2026-07-24T12:42+0300

2026-07-24T12:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Zaharovka ve İvaşkino yerleşim biriminde kontrol sağladı.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının 8 olduğunu kaydetti.Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 18 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda Ukrayna’nın Karadeniz limanları Odessa, Çernomorsk, Yujnıy, İzmail ve Nikolayev’de askeri hedeflerin yerle bir edildiği kaydedildi.Ayrıca başkent Kiev ve etrafında, askeri sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısının vurulduğu ifade edildi.Ukrayna ordusunun 10 bin 165 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 103 zırhlı savaş aracı ve 7 adet hücumbot imha edildi.Son bir hafta içerisinde, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan 27 gemiye saldırı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, hava savunma güçlerinin de 5 bin 249 uçak tipi İHA’yı engellediğini kaydetti.

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat