https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1107518844.html
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde iki yerleşim... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T12:42+0300
2026-07-24T12:42+0300
2026-07-24T12:42+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Zaharovka ve İvaşkino yerleşim biriminde kontrol sağladı.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının 8 olduğunu kaydetti.Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 18 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda Ukrayna’nın Karadeniz limanları Odessa, Çernomorsk, Yujnıy, İzmail ve Nikolayev’de askeri hedeflerin yerle bir edildiği kaydedildi.Ayrıca başkent Kiev ve etrafında, askeri sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısının vurulduğu ifade edildi.Ukrayna ordusunun 10 bin 165 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 103 zırhlı savaş aracı ve 7 adet hücumbot imha edildi.Son bir hafta içerisinde, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan 27 gemiye saldırı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, hava savunma güçlerinin de 5 bin 249 uçak tipi İHA’yı engellediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/30-yil-aradan-sonra-abd-eski-patriot-fuze-alimlarina-yeniden-basliyor-1107517925.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde iki yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Zaharovka ve İvaşkino yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, bu süre içerisinde kontrol altına alınan yerleşim birimi sayısının 8 olduğunu kaydetti.
Ayrıca Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 18 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda Ukrayna’nın Karadeniz limanları Odessa, Çernomorsk, Yujnıy, İzmail ve Nikolayev’de askeri hedeflerin yerle bir edildiği kaydedildi.
Ayrıca başkent Kiev ve etrafında, askeri sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısının vurulduğu ifade edildi.
Ukrayna ordusunun 10 bin 165 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 103 zırhlı savaş aracı ve 7 adet hücumbot imha edildi.
Son bir hafta içerisinde, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan 27 gemiye saldırı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, hava savunma güçlerinin de 5 bin 249 uçak tipi İHA’yı engellediğini kaydetti.