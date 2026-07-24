https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/30-yil-aradan-sonra-abd-eski-patriot-fuze-alimlarina-yeniden-basliyor-1107517925.html

30 yıl aradan sonra: ABD eski Patriot füze alımlarına yeniden başlıyor

30 yıl aradan sonra: ABD eski Patriot füze alımlarına yeniden başlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Ordusu, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle azalan hava savunma stoku endişeleri doğrultusunda, 30 yılı aşkın süredir tedarik etmediği GEM-T füze... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:19+0300

2026-07-24T12:19+0300

2026-07-24T12:19+0300

savunma

abd

abd ordusu

raytheon

patriot

ortadoğu

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ABD Ordusu, Patriot hava savunma sistemleri için eski nesil mühimmat alımına 30 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez yeniden başlama kararı aldı.ABD medyasının haberine göre, konuya ilişkin açıklama Patriot sistemlerinin üreticisi RTX (eski adıyla Raytheon) şirketinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Christopher Calio tarafından yapıldı.Şirketin mali sonuçlarına ilişkin düzenlenen telekonferansta konuşan Calio, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 20 milyar dolarlık yeni sipariş aldıklarını bildirdi.Calio, alınan siparişlerin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Stok endişeleri kararda etkili olduHaberde aktarılan bilgilere göre söz konusu sipariş, Patriot sisteminin önceki nesil önleyici füzeleri arasında yer alan PAC-2 GEM-T modelini kapsıyor. ABD Ordusu, bu füzeleri yurt dışındaki müttefiklerine tedarik etmeye devam etmesine rağmen iç ihtiyaçlar için 30 yılı aşkın süredir satın almıyordu.Uzmanlar, söz konusu kararın Ortadoğu'daki çatışmalar sırasında yoğun şekilde kullanılan hava savunma füzelerinin azalan stok seviyelerine ilişkin artan endişeler neticesinde alındığına dikkat çekiyor.

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