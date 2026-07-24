https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/turkiyenin-iki-dev-marketi-birlesti-14-yildir-market-zinciri-tarihe-karisti-1107511633.html
Türkiye'nin iki dev marketi birleşti: 14 yıldır market zinciri tarihe karıştı
Türkiye'nin iki dev marketi birleşti: 14 yıldır market zinciri tarihe karıştı
Sputnik Türkiye
2012 yılından bu yana faaliyette olan market zincirinin tüzel kişiliği resmen sona erdi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T09:39+0300
2026-07-24T09:39+0300
2026-07-24T09:39+0300
ekonomi̇
şok marketler
sermaye piyasası kurulu (spk)
market
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Şok Marketler, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı almıştı. SPK bu karara yönelik onay verdi.Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınmasına ilişkin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildi.Böylece şirketin sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde birleşme işlemi gerçekleşti.SPK'dan onay geldiSermaye Piyasası Kurulu, Şok Marketler'in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ucz Mağazacılık Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebini olumlu karşıladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sikayet-uzerine-denetlendi-zincir-markette-son-kullanma-tarihi-gecmis-135-urun-bulundu-1107295944.html
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şok marketler, sermaye piyasası kurulu (spk), market
şok marketler, sermaye piyasası kurulu (spk), market
Türkiye'nin iki dev marketi birleşti: 14 yıldır market zinciri tarihe karıştı
2012 yılından bu yana faaliyette olan market zincirinin tüzel kişiliği resmen sona erdi.
Şok Marketler, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı almıştı. SPK bu karara yönelik onay verdi.
Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınmasına ilişkin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildi.
Böylece şirketin sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde birleşme işlemi gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Kurulu, Şok Marketler'in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ucz Mağazacılık Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebini olumlu karşıladı.