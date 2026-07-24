https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/turkiyenin-iki-dev-marketi-birlesti-14-yildir-market-zinciri-tarihe-karisti-1107511633.html

Türkiye'nin iki dev marketi birleşti: 14 yıldır market zinciri tarihe karıştı

Türkiye'nin iki dev marketi birleşti: 14 yıldır market zinciri tarihe karıştı

Sputnik Türkiye

2012 yılından bu yana faaliyette olan market zincirinin tüzel kişiliği resmen sona erdi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T09:39+0300

2026-07-24T09:39+0300

2026-07-24T09:39+0300

ekonomi̇

şok marketler

sermaye piyasası kurulu (spk)

market

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105854543_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d56932f7a6978c4bbcdc7d9cb7082255.jpg

Şok Marketler, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı almıştı. SPK bu karara yönelik onay verdi.Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınmasına ilişkin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildi.Böylece şirketin sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde birleşme işlemi gerçekleşti.SPK'dan onay geldiSermaye Piyasası Kurulu, Şok Marketler'in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ucz Mağazacılık Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebini olumlu karşıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sikayet-uzerine-denetlendi-zincir-markette-son-kullanma-tarihi-gecmis-135-urun-bulundu-1107295944.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şok marketler, sermaye piyasası kurulu (spk), market