Trump: ABD, AB'nin 'kumbarası' değil

Avrupa Birliği yine bildiğini yapıyor ve her zamanki gibi BÜYÜK Amerikan şirketlerini doğrudan hedef alıyor! Apple'a hiçbir gerekçe olmaksızın 15 milyar dolar, Meta'ya 3 milyar dolar, Amazon'a 2,5 milyar dolar ve daha birçok şirkete ceza kestikten sonra, şimdi de gerçekten ileri düzey ve harika bir şirket olan Google'a hiçbir açıklama yapılmadan 1 milyar dolarlık yeni bir ceza verildiğini öğrendik. Böylece Google'a AB tarafından kesilen toplam cezaların tutarı 18 milyar doların üzerine çıktı!



Bu yasa dışı ve son derece ayrımcı uygulama, Uykucu Joe Biden yönetiminin ilk yılında bu seviyelere ulaştı. Ancak bu durum Trump yönetimi döneminde devam etmeyecek.



Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın "KUMBARASI" değildir ve buna izin vermeyeceğiz!



Bu açıklama, Amerikan şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan vergi mükelleflerini "SOYMA" uygulamasına karşı derhal 301. Madde soruşturması başlatacağımızın ilanı olarak kabul edilsin.



Avrupa Birliği, kendilerini defalarca uyardığım bu yasa dışı ve son derece etik dışı davranışın bedelini çok ağır ödeyecek. Kesilen cezalar tamamen geri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede kendilerine önemli ölçüde GÜMRÜK TARİFESİ uygulanmasını bekliyoruz.