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Trump: ABD, AB'nin 'kumbarası' değil
Trump: ABD, AB'nin 'kumbarası' değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, AB'yi ABD'li teknoloji şirketlerine verilen cezalar sebebiyle eleştirerek, soruşturma başlatacağını ve AB'ye 'önemli ölçüde' gümrük... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T22:26+0300
2026-07-24T22:26+0300
dünya
abd
donald trump
amerika birleşik devletleri
avrupa birliği
ab
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik para cezalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:AB Komisyonu, 23 Temmuz'da Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete toplam 890 milyon avro para cezası vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-ukraynaya-dogrudan-silah-satmiyor-1107532675.html
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abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, avrupa birliği, ab, ab komisyonu
abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, avrupa birliği, ab, ab komisyonu

Trump: ABD, AB'nin 'kumbarası' değil

22:26 24.07.2026
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, AB'yi ABD'li teknoloji şirketlerine verilen cezalar sebebiyle eleştirerek, soruşturma başlatacağını ve AB'ye 'önemli ölçüde' gümrük tarifesi uygulayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik para cezalarına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Birliği yine bildiğini yapıyor ve her zamanki gibi BÜYÜK Amerikan şirketlerini doğrudan hedef alıyor! Apple'a hiçbir gerekçe olmaksızın 15 milyar dolar, Meta'ya 3 milyar dolar, Amazon'a 2,5 milyar dolar ve daha birçok şirkete ceza kestikten sonra, şimdi de gerçekten ileri düzey ve harika bir şirket olan Google'a hiçbir açıklama yapılmadan 1 milyar dolarlık yeni bir ceza verildiğini öğrendik. Böylece Google'a AB tarafından kesilen toplam cezaların tutarı 18 milyar doların üzerine çıktı!

Bu yasa dışı ve son derece ayrımcı uygulama, Uykucu Joe Biden yönetiminin ilk yılında bu seviyelere ulaştı. Ancak bu durum Trump yönetimi döneminde devam etmeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın "KUMBARASI" değildir ve buna izin vermeyeceğiz!

Bu açıklama, Amerikan şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan vergi mükelleflerini "SOYMA" uygulamasına karşı derhal 301. Madde soruşturması başlatacağımızın ilanı olarak kabul edilsin.

Avrupa Birliği, kendilerini defalarca uyardığım bu yasa dışı ve son derece etik dışı davranışın bedelini çok ağır ödeyecek. Kesilen cezalar tamamen geri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede kendilerine önemli ölçüde GÜMRÜK TARİFESİ uygulanmasını bekliyoruz.
AB Komisyonu, 23 Temmuz'da Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete toplam 890 milyon avro para cezası vermişti.
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