Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-hurmuz-bogazinda-gemilere-verilecek-zarar-iran-parasiyla-karsilanacak-1107508876.html
Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak
Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemi ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin kontrolünde bulunan İran'a ait... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T03:21+0300
2026-07-24T03:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107109538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60189b309d494688ef3af8db3ee93e69.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve kargolara verilecek ya da bu süreçte oluşacak tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran'a ait paralar kullanılarak karşılanacağını ifade etti.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107109538_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5af3d1506203ad7257218e5e7854af96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı

Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak

03:21 24.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemi ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin kontrolünde bulunan İran'a ait fonlardan karşılanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve kargolara verilecek ya da bu süreçte oluşacak tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran'a ait paralar kullanılarak karşılanacağını ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklama, bir sonraki duyuruya kadar, gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödeneceğini bildirmek amacıyla yapılmıştır. Bu zararlar çok büyük olabilir, ancak yine de bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır.

İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı
01:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала