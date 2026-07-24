https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-hurmuz-bogazinda-gemilere-verilecek-zarar-iran-parasiyla-karsilanacak-1107508876.html
Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak
Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemi ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin kontrolünde bulunan İran'a ait... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T03:21+0300
2026-07-24T03:21+0300
2026-07-24T03:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve kargolara verilecek ya da bu süreçte oluşacak tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran'a ait paralar kullanılarak karşılanacağını ifade etti.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html
i̇ran
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abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemi ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin kontrolünde bulunan İran'a ait fonlardan karşılanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve kargolara verilecek ya da bu süreçte oluşacak tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran'a ait paralar kullanılarak karşılanacağını ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Bu açıklama, bir sonraki duyuruya kadar, gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödeneceğini bildirmek amacıyla yapılmıştır. Bu zararlar çok büyük olabilir, ancak yine de bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır.