Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak

Bu açıklama, bir sonraki duyuruya kadar, gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen tüm zararların, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödeneceğini bildirmek amacıyla yapılmıştır. Bu zararlar çok büyük olabilir, ancak yine de bu adil ve hakkaniyetli bir uygulamadır.