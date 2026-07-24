https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html

İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı

İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı

Sputnik Türkiye

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a yükseldiğini... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T01:44+0300

2026-07-24T01:44+0300

2026-07-24T01:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0b5bd7090b7aa11e70d2d430b2e7f4ee.jpg

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarına ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Kermanpur, hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a ulaştığını açıkladı.Sosyal medya platformundan paylaşım yapan Kermanpur, "ABD saldırılarının başlamasından bu yana 629 kişi yaralandı, 55 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.Kermanpur, paylaşılan istatistiklerin 27 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını belirtti. Verilerin ayrıca, 27 Haziran gecesi imzalanan mutabakatın ardından ABD ile İran arasında yaşanan ilk karşılıklı saldırılarda yaşamını yitirenleri de içerdiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-rusya-cin-ve-irandan-130-universite-ve-arastirma-kurulusunu-ulusal-guvenlik-tehdidi-1107508520.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, ortadoğu