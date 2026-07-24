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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html
İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı
İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı
Sputnik Türkiye
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a yükseldiğini... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T01:44+0300
2026-07-24T01:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
ortadoğu
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarına ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Kermanpur, hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a ulaştığını açıkladı.Sosyal medya platformundan paylaşım yapan Kermanpur, "ABD saldırılarının başlamasından bu yana 629 kişi yaralandı, 55 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.Kermanpur, paylaşılan istatistiklerin 27 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını belirtti. Verilerin ayrıca, 27 Haziran gecesi imzalanan mutabakatın ardından ABD ile İran arasında yaşanan ilk karşılıklı saldırılarda yaşamını yitirenleri de içerdiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-rusya-cin-ve-irandan-130-universite-ve-arastirma-kurulusunu-ulusal-guvenlik-tehdidi-1107508520.html
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i̇ran, abd, ortadoğu
i̇ran, abd, ortadoğu

İran açıkladı: ABD saldırılarında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı 629'a çıktı

01:44 24.07.2026
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a yükseldiğini duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin son saldırılarına ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Kermanpur, hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e, yaralı sayısının ise 629'a ulaştığını açıkladı.
Sosyal medya platformundan paylaşım yapan Kermanpur, "ABD saldırılarının başlamasından bu yana 629 kişi yaralandı, 55 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Kermanpur, paylaşılan istatistiklerin 27 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsadığını belirtti. Verilerin ayrıca, 27 Haziran gecesi imzalanan mutabakatın ardından ABD ile İran arasında yaşanan ilk karşılıklı saldırılarda yaşamını yitirenleri de içerdiği kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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