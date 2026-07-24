https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-duyurdu-cin-devlet-baskani-si-abdye-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1107507816.html
Trump duyurdu: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Trump duyurdu: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'u ziyaret edeceğini açıkladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T00:07+0300
2026-07-24T00:07+0300
2026-07-24T00:07+0300
dünya
abd
donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
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ABD Başkanı Donald Trump, enerji ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımları değerlendirdiği konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Trump, Şi'nin 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirterek, Çinli liderle yapacakları görüşmelerde gündemin önemli bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelerin oluşturacağını söyledi.Konuşmasında yapay zeka sektöründeki hızlı ilerlemeye dikkat çeken Trump, bu alanı 'şimdiye kadar görülen en büyük şey' sözleriyle tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-petrol-tankeri-abd-ablukasini-asarak-umman-denizine-ulasti-1107506247.html
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping
Trump duyurdu: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'u ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, enerji ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımları değerlendirdiği konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Trump, Şi'nin 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirterek, Çinli liderle yapacakları görüşmelerde gündemin önemli bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelerin oluşturacağını söyledi.
Konuşmasında yapay zeka sektöründeki hızlı ilerlemeye dikkat çeken Trump, bu alanı 'şimdiye kadar görülen en büyük şey' sözleriyle tanımladı.