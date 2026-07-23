https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-petrol-tankeri-abd-ablukasini-asarak-umman-denizine-ulasti-1107506247.html

İran petrol tankeri ABD ablukasını aşarak Umman Denizi'ne ulaştı

İran petrol tankeri ABD ablukasını aşarak Umman Denizi'ne ulaştı

Sputnik Türkiye

İran basını, İran’a ait bir petrol tankerinin ABD'nin açık denizlerde uyguladığı öne sürülen ablukayı aşarak Umman Denizi'ne giriş yaptığını duyurdu. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T22:37+0300

2026-07-23T22:37+0300

2026-07-23T22:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

umman denizi

i̇ran

abd

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İran basınında yer alan haberlere göre, İran’a ait bir petrol tankeri, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı aşarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne ulaştı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen tanker, açık deniz rotasını takip ederek Umman Denizi'ne giriş yaptı.Haberde, "İran’a ait bir tanker, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı hiçe sayarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne girdi." ifadelerine yer verildi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından, İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durdurmuş, buna karşılık ABD ordusu da Umman Denizi yönünden İran gemilerinin boğaza girişini engellemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-irana-yonelik-cok-buyuk-bir-saldiriyi-degerlendiriyorum-1107503315.html

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