https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-petrol-tankeri-abd-ablukasini-asarak-umman-denizine-ulasti-1107506247.html
İran petrol tankeri ABD ablukasını aşarak Umman Denizi'ne ulaştı
İran petrol tankeri ABD ablukasını aşarak Umman Denizi'ne ulaştı
Sputnik Türkiye
İran basını, İran’a ait bir petrol tankerinin ABD'nin açık denizlerde uyguladığı öne sürülen ablukayı aşarak Umman Denizi'ne giriş yaptığını duyurdu. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T22:37+0300
2026-07-23T22:37+0300
2026-07-23T22:37+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
umman denizi
i̇ran
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İran basınında yer alan haberlere göre, İran’a ait bir petrol tankeri, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı aşarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne ulaştı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen tanker, açık deniz rotasını takip ederek Umman Denizi'ne giriş yaptı.Haberde, "İran’a ait bir tanker, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı hiçe sayarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne girdi." ifadelerine yer verildi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından, İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durdurmuş, buna karşılık ABD ordusu da Umman Denizi yönünden İran gemilerinin boğaza girişini engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/trump-irana-yonelik-cok-buyuk-bir-saldiriyi-degerlendiriyorum-1107503315.html
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umman denizi, i̇ran, abd
İran petrol tankeri ABD ablukasını aşarak Umman Denizi'ne ulaştı
İran basını, İran’a ait bir petrol tankerinin ABD'nin açık denizlerde uyguladığı öne sürülen ablukayı aşarak Umman Denizi'ne giriş yaptığını duyurdu.
İran basınında yer alan haberlere göre, İran’a ait bir petrol tankeri, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı aşarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne ulaştı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen tanker, açık deniz rotasını takip ederek Umman Denizi'ne giriş yaptı.
Haberde, "İran’a ait bir tanker, ABD'nin açık denizlerde uyguladığı iddia edilen ablukayı hiçe sayarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne girdi." ifadelerine yer verildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından, İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durdurmuş, buna karşılık ABD ordusu da Umman Denizi yönünden İran gemilerinin boğaza girişini engellemişti.